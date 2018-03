Termina el verano, se inicia el año escolar y en todas las ciudades, también en pueblos de esos que van creciendo, vemos el ir y venir de los escolares y una colección de uniformes impresionantes. Cada colegio inventa o “diseña” sus uniformes, sus insignias correspondientes, sus corbatas, etc. El orgullo del colegio está en el uniforme. En nuestro mundo proliferan los uniformes. Hasta los conductores de buses –de ciertas líneas- deben, porque no es optativo- usar uniforme. También las instituciones de beneficencia se han dejado seducir por los uniformes. Descarto aquí a las damas de la Cruz Roja cuya antigüedad las hace porta estandartes en esto del modo oficial de vestir. Después han aparecido las damas de sepia, las damas de verde olivo, las de azul Prusia, etc. Pero, todavía en ese desastroso siglo XX que se nos fue, la palabra uniforme solía asociarse con los escolares y, mucho antes, con los militares. Las doncellas y otras que no lo eran tanto, desfallecían, suspiraban y perdían el control ante un militar, un aviador, un marino o un policía bien uniformado. Fue una mujer, George Eliot (Mary Ann Evans, 1819-1880) lo que dijo en una de sus novelas que el día en que las féminas dejaran de admirar a los soldados, se acabarían las guerras. Lo tremendo es que ahora tenemos mujeres soldados. Lo que no sabría decir es si los varones se derriten por esas damiselas que van de uniforme con una temible ametralladora en las manos. Como quiera que sea, lo cierto es que ni los estudiantes ni los soldados fueron siempre uniformados.

Empecemos por los escolares. En 1951, disculpe el lector, hablo de lo que viví y conozco, acá en Rancagua, descontados los colegios de Enseñanza Básica (Primarias) que no eran muchos y que no usaban uniforme, había dos colegios de Humanidades grandes: el Liceo de Hombres y el Instituto O’Higgins. En Estado con Mujica funcionaba el Instituto Comercial y en el costado ponientes de la Plaza de los Héroes, funcionaba el Liceo de Niñas, que a juzgar por los avisos que publicaba “El Rancagüino”, diario de la tarde, andaba escaso de matrículas. Como colegios hemos de considerar también el Seminario de Cristo Rey (hoy Cottolengo) y el Postulantado Mercedario (en el histórico convento) pues, ambos tenían alumnos de preparatorias y Humanidades. De todos estos colegios, solo el Instituto O’Higgins y el Seminario Mercedario tenían uniforme. Y eso era, sin mayores matices, el panorama a lo largo de Chile. Fue durante el gobierno de D. Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) que el Ministerio de Educación impuso el uniforme escolar en Chile para los colegios fiscales: pantalón plomo, chaqueta azul piedra, sin solapas, camisa blanca, corbata azul, calcetines plomos y zapatos negros. (Todavía no aparecían las mochilas.) Para esa fecha yo hasta había cumplido con el Servicio Militar Obligatorio, pero en mi fuero interno aplaudí la medida. En algunos colegios, antes del uniforme, ser pobre era humillante. En la sala y en el patio se notaba demasiado el nivel social. El uniforme niveló. Como dice el nombre, uniformó.

Pero vamos al uniforme militar. Muchos creerán que los soldados siempre vistieron uniforme. Es valiosa la reflexión que nos hace el erudito José Ortega y Gasset (1883-1955): “soldado en el sentido propio y concreto de la palabra no lo había antes (del 1600) en Europa, ni lo hubo después. Antes en la Edad Media había el guerrero. En nuestras crónicas anteriores al 1500 no se habla de éste o del otro soldado, sino de este o el otro “caballero”. Después ha habido el militar”. Y tiene razón el autor citado, porque soldado es el que recibe un sueldo, (del latín: sólidus, antigua moneda de oro) es decir, una retribución fija. Pero leyendo nuestra Historia, vemos como en la Colonia los “soldados” morían sin haber recibido su paga porque “el real sitiado” se atrasaba más de la cuenta o había caído en manos de piratas. Y no era mejor su suerte en Europa si atendemos a las palabras que Cervantes pone en boca de D. Quijote: “Y veremos que no hay ninguno más pobre (que el soldado) en la misma pobreza, porque está atenido a la miseria de su paga que viene o tarde o nunca”. (D. Quijote. I Parte. Cap. XXXVIII.) Y estos “soldados” de los siglos XV, XVI y XVII no se enrolaban en regimientos del Estado, sino con señores que prestaban sus servicios a los reyes. (Los famosos condottieri en Italia.) Cada soldado debería procurarse su ropa y sus armas. De aquí que uniformes no había. Si había gente estrafalaria y charra para vestir, esa era la que ejercía la milicia. Algunos parecían verdaderos papagayos. En 1506, siendo Papa Julio III, se creó la Guardia Suiza Vaticana. Quieren algunos autores que el diseñador del uniforme de los encargados de la seguridad pontificia sea Miguel Ángel. (1475-1564) Me resisto a creer que un genio del arte como Bonaruotti tuviera tan mal gusto, a no ser que se atuviera al lastre de la costumbre de esa época. Llegaron, por fin, los uniformes militares, con galones, entorchados, pasamanería, botones dorados y colores vistosísimos. Como dos siglos se tardaron en dar cuenta que esos radiantes colores eran una trampa mortal en el campo de batalla. Como decirle al enemigo: ¡Aquí estamos, mátennos! Y apareció la técnica del camuflaje. La homocromía, una propiedad que reptiles, peces e insectos han aprovechado desde la prehistoria. Nuestros profesores de zoología hablaban de mimetismo. La naturaleza es una maestra sorprendente cuando de homocromía se trata.

Más antiguos que los uniformes escolares y militares, parecen ser los de los religiosos de las distintas órdenes. Incluso de las órdenes militares, como la de los Templarios, 1118.) En 1209, S. Francisco de Asís funda su orden, él mismo da forma al sayal que han de llevar sus frailes. En la Reforma (1517) está el origen del desprecio por el hábito religioso. Los reformadores reniegan incluso de las vestiduras litúrgicas y ofician vestidos como cualquier laico. Por su parte, el Concilio de Trento insistirá en que los clérigos deben usar el traje talar o sotana. Tras no pocos esfuerzos, la Iglesia consiguió uniformar al clero, mediante el uso de la sotana. Así fue hasta que se impusieron los aires de renovación del Concilio Vaticano II. (Se le echa la culpa a este Concilio de muchas conductas que ni siquiera se trataron en sus sesiones.) Desaparecida la sotana nadie sabe cuándo estamos frente a un clérigo católico. Aquí no vale el argumento de Sancho, que convertido en gobernador dice: “Vístanme como quisieren, que de cualquier manera que vaya vestido seré Sancho Panza…” Mucho se ha especulado sobre aquello de que “el hábito no hace al monje”. Ni el uniforme al soldado o al estudiante, ni el delantal blanco al médico, etc. “Pero los trabajos se han de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa: que no sería bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como un sacerdote”, (D. Quijote. II Parte. Cap. XLII.) A menudo no solo es conveniente, sino necesario que quien desempeña un oficio (profesor, médico, parlamentario, sacerdote, juez) vista en conformidad con su oficio. ¿Por qué? Porque con frecuencia sucede que ese profesional no cree ser lo que es y los demás se dan cuenta que le falta convicción en su actuar. “Vístete bien, le dice D. Quijote a su escudero, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto”. (Íb. Cap. LI) Basta mirar las manos del que amasó el pan para saber si el producto es limpio y confiable. Hay uniformes que bien llevados dignifican la profesión de quien los lleva. Paradojal. He visto estudiantes maldiciendo el uniforme que, vueltas del destino, abrazan carreras donde el uniforme lo es todo.

Mario Noceti Zerega

