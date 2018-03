EDITORIAL: Tacos ¿sinónimo de crecimiento?

En los últimos 10 años ha aumentado un 60% el parque automotriz y nuestra región no está ajena a este fenómeno. El mayor poder adquisitivo de las personas, acceso más fácil a financiamiento al financiamiento y las problemáticas de rutas con el trasporte público, han generado que muchos prefieran desplazarse en un vehículo propio.

Entonces, podríamos decir que los Tacos están estrechamente vinculados al crecimiento económico y mejor poder adquisitivo de las personas, así queda demostrado cada día en la rauta Machalí-Rancagua, donde se ha visto un crecimiento constante de casas para personas de clase media alta, quienes cada mañana deben perder valiosos minutos en la espera por el excesivo tránsito.

Soluciones al problema no se ven muchas, ya que el parque automotriz sigue creciendo, y lamentablemente, vemos que la solidaridad entre vecinos es escaza porque son cientos los conductores que se ven solos en las rutas.

El progreso y crecimiento económico no siempre nos trae buenas noticias debido a la falta de organización municipal, estatal y también apoyo personal. Vivimos en una sociedad materialista e individualista que nos llevará a pasar por más problemas como este si no cambiamos de actitud.

Pero lo anterior no quita que las autoridades, que han sido elegidas para representar los intereses de los vecinos, no deban buscar en conjunto con los afectados soluciones para esta cierta problemática, abrir nuevas vías, generar una mejor locomoción colectiva , establecer una restricción vehicular que permita bajar la presión a la arteria y dejar de otorgar permisos de construcción que no harán otra cosa que entregar aún mayor presión a una ya saturada vía. Primero hay que preparar la infraestructura vial para poder recibir nuevos proyectos.

Y los más importante de todo, buscar en el mediano plazo una solución global al tema y no simplemente trasladar el taco de un punto a otro, como por ejemplo abrir Hernán Ciudad bajo las actuales condiciones de las vías sería simplemente trasladar el taco de Machalí a Rancagua.

Luis Fernando González V.

Sub Director

Comentarios