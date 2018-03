Inglés Rugby Club debutará en ARUSA

El conjunto rancagüino visitará en Renca a Lobos RC, en lo que será su primer partido en la competencia de desarrollo de la Asociación de Rugby de Santiago.

Ricardo Obando

El próximo fin de semana, el conjunto de Inglés Rugby Club de Rancagua vivirá una jornada importante para su corta historia deportiva. En el estadio municipal de Renca y frente a Lobos Rugby Club de esa comuna, se estrenarán por primera vez en la competencia de desarrollo de la Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA).

El cuadro local, conformado por ex alumnos y apoderados del Instituto Inglés de la ciudad, suma ocho meses desde su conformación, y su debut en el torneo santiaguino sin duda que es tomado con gran seriedad por parte de esta escuadra.

En ese sentido, ARUSA determinó que Inglés forme parte del grupo A de la competencia, el cual está integrado por Arica Rugby, Haruwen de Recoleta, Lobos Rugby Club de Renca, Mamut de San Vicente de Tagua Tagua y San Bernardo Rugby Club.

En tanto, en el grupo B estarán los elencos de Gauchos Rugby Club de Chicureo, Stade La Reina, RC Francés, UTEM, USACH y San Felipe RC.

Mientras que, en el grupo C, participarán Alacranes Rugby Club de Lo Barnechea, Horcones de Melipilla, Húsares de Maipú, Old Newlanders, Old PUC y UDP.

Cabe consignar que, el certamen tendrá su fase regular los días 7 de abril, 14 de abril, 21 de abril, 5 de mayo y 12 de mayo. Las semifinales, en tanto, se desarrollarán el 19 de mayo y la final quedó programada para el 26 de mayo.

Este torneo de apertura entregará cuatro cupos para ascender al torneo central de Primera B, el cual se jugará en el segundo semestre.

