Ramón Fernández: “Juega Colo-Colo con la Católica y ahí podríamos descontar algunos puntos, pero lo más importante es que ganemos nosotros”

El creador celeste comentó que la fecha 7 podría acercarlos aún más a la cima del torneo, y que el rival del sábado, San Luis, es un elenco peligroso.

Ricardo Obando

De muy buen ánimo. Ayer la escuadra de O’Higgins continuó con su trabajo de preparación para el duelo del próximo sábado frente a San Luis de Quillota.

Los celestes, que tienen nuevamente consigo a los seleccionados sub-19 que jugaron la semana pasada un torneo internacional en Paraguay, realizaron trabajo con balón dirigidos atentamente por Gabriel Milito, quien en cada momento motivaba al plantel, algo ya habitual en su trabajo diario.

En ese sentido, las voces son claras en manifestar que el próximo fin de semana deben dejar los tres puntos en casa, pensando en recuperar terreno respecto al líder Universidad Católica, cuadro que debe visitar el estadio El Teniente a mediados de abril, previa pasada por el Santa Laura para visitar a Unión Española, y que el fin de semana jugará el clásico frente a Colo-Colo como forastero.

HAY QUE APROVECHAR

Ramón Fernández, volante del Capo de Provincia, comentó este martes que el fin de semana “juega Colo-Colo con la Católica y ahí podríamos descontar algunos puntos, pero lo más importante es que ganemos nosotros”.

En ese sentido, el creador aseguró que como plantel “estamos con muchas ganas, con muchas expectativas de lo que puede pasar, y sabemos que de local y consiguiendo un triunfo nos metemos en la lucha”.

Es más, sentenció que esta semana y días de trabajo post partido en Antofagasta, “el equipo está bien, creo que superamos lo que pasó y el fin de semana hay que demostrarlo y con nuestra gente”.

Sobre eso, Ramón agregó que “lo de Antofagasta es un tema que ya que pasarlo, solamente tenemos que corregir las pelotas paradas, donde nos hicieron mucho daño”.

COSAS A MEJORAR

Con 10 unidades en seis fechas disputadas, O’Higgins marcha en la cuarta plaza del torneo, hoy en ubicaciones de copas internacionales para 2019.

Lo anterior, implica que necesariamente deben quedarse con los puntos el sábado y así seguir prendido en el grupo de avanzada.

Al respecto, Ramón Fernández comentó que “sabemos que San Luis viene golpeado, y por eso tenemos que aprovechar que estamos de local”.

Además, expuso que los quillotanos son “un rival difícil, que puede jugar de igual a igual en cualquier cancha, pero que viene en un mal momento”.

Junto con ello, uno de los refuerzos de esta temporada manifestó que aún tienen cosas a mejorar. Es así que, el “10” señaló que deben corregir “muchas cosas, hay momentos en que el equipo la pasa mal, pierde la pelota, y hay que tratar de agruparse y no volverse locos. Yo creo que manteniendo la idea de juego, nos va a ir mejor que otras veces”.

Inclusive, Fernández recordó que hasta el momento “merecimos unos puntos más, pero estamos en el lugar donde estamos. Trabajamos con humildad siempre para estar arriba, queremos ser protagonistas y estoy convencido de que será así”.

Finalmente, Ramón Fernández explicó su ubicación actual en el esquema de Gabriel Milito, indicando que “la gente piensa que todavía soy el 10 del equipo y no es así. La persona que sabe de fútbol y entiende, se va a dar cuenta para qué estoy en este equipo. Estoy contento en esa posición, me gusta mucho hacer lo que requiera el equipo, y eso es lo que me lleva a estar ahí. También se la clase de jugador que es Nico, un 10 clásico, y lo tomo muy bien porque hay que sacarlo provecho como jugador, ya que para mi es un crack”.

