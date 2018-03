Sebastián Dávalos fue formalizado y sobreseído el mismo día

– Durante la mañana de este miércoles , en los tribunales de Rancagua el ministerio publico formalizo cargos contra el hijo de la presidenta en el marco de la presunta estafa de la que fue víctima el empresario Gonzalo Vial, y en la tarde la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento definitivo del ex director sociocultural de La Moneda por la arista principal del caso Caval.

Durante la mañana, en los tribunales de Garantía de Rancagua, el fiscal Emiliano Arias en representación del Ministerio Publico, le imputó cargos a Sebastian Davalos acusándolo de ser el autor del delito de estafa, lo anterior en el marco de la arista Vial Concha del caso Caval. En la ocasión también fueron reformalizados los ex socios de Caval Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

Recordemos que el empresario Gonzalo Vial Concha se querelló contra los tres imputados denunciando que la empresa de la nuera de la presidenta Bachelet le habría entregado ocho informes, los que serían una copia de otros realizados por Cochilco, por lo cual él les habría cancelado mil 162 millones de pesos.

Dávalos se vio involucrado en este caso luego de que en noviembre de 2017, Valero afirmara ante la fiscalía que su ex socia le habría pedido a su marido emitir algunas boletas de dichas asesorías mineras . El hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, en ese entonces (2012) se desempeñaba como gerente de proyectos de Caval y según los hechos descritos por la fiscalía, Dávalos recibió “parte del dinero pagado por los querellantes”. Es decir, más de $120 millones entre 2012 y 2015.

El fiscal Arias también indicó que Caval le ofrece a Gonzalo Vial Concha una gama de profesionales idóneos para efectuar aquellos negocios en los que pedía asesoría. Agregó que incluso hay facturas emitidas por un profesor de golf más una serie de facturas falsas para así hacer transitar el dinero del empresario.

Es así como se dispone de más de mil 300 millones de pesos, agregando el fiscal que la única fuente de ingreso durante el período de investigación de Dávalos fue Caval declarando como única fuente de renta 400 mil pesos. “El vivía por y para Caval”, dijo el Fiscal.

Por su parte, la fiscal Marcia Allendes aseguró que “la empresa Caval fue creada para estafar al señor Gonzalo Vial, incluso podríamos señalar que Caval es una empresa imaginaria, si se toma en consideración que de todas las facturas presentadas por Caval la mayoría son al empresario”, dijo la persecutora que además aseguró que Davalos estaba al tanto de estos negocios.

El tribunal junto con dejar a los 3 imputados con las cautelares de firma mensual y arraigo nacional decretó un plazo de 90 días para la investigación, acogiendo lo solicitado por la Fiscalía y considerando que las penas que enfrentan van entre los tres años y un día y los cinco años de presidio menor en su grado máximo.

Ha su salida Dávalos escuetamente indicó que “nunca ha esperado el respaldo de nadie”.

Por su parte, el fiscal Emiliano Arias sostuvo que ayer miércoles “se rechazó la artimaña de inhabilitar a los fiscales, agregando que la posición de la Fiscalía es que Caval era una empresa imaginaria que se utilizó para engañar al empresario Gonzalo Vial, quien cae de buena fe en este engaño.

Confirman sobreseimiento de Sebastián Dávalos por los delitos de negociación incompatible

Por otra parte la Corte Suprema rechazó el recurso de queja y confirmó la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, imputado por el Ministerio Público por los delitos de negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho, en la arista principal del denominado caso Caval.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Ricardo Abuauad– rechazó el recurso deducido en contra de los integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua que aprobó el sobreseimiento de Dávalos Bachelet.

“Que sin embargo, esta Corte discrepa de tales afirmaciones toda vez que la referida resolución tiene fundamentos que dan cuenta del proceso intelectivo de los aludidos sentenciadores, de modo tal que la acusación de que el pronunciamiento objetado carece de sustento no puede ser admitida. Cosa diversa será la discrepancia del recurrente con los señalados motivos o su acierto, pero tanto la divergencia como la corrección no pueden ser revisadas por esta vía al no configurar la falta o abuso grave que justifica el presente arbitrio”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “este tribunal no puede dejar de tener en cuenta que la dificultad constatada por los jueces de segundo grado para dar por sentada la existencia del sustrato fáctico de las imputaciones que justificaron la investigación en contra de Dávalos Bachelet han de ser de cargo del Ministerio Público, entidad que tiene la obligación de conducir la indagatoria con objetividad y celo, acotándola -en lo que los jueces recurridos acertadamente califican como un pilar del sistema de enjuiciamiento penal- en un plazo razonable”.

De esta manera –continúa–, “si bien asiste razón al ente persecutor cuando señala que la limitación temporal para el imputado no formalizado está constituida por el plazo de prescripción, dicha circunstancia ha de ser analizada en el marco de la actividad investigativa desplegada, la entidad de las diligencias dispuestas respecto del imputado, la existencia de una única indagatoria y, finalmente, como un elemento revelador de su real carácter a ojos del encargado de la persecución, de la circunstancia que ha sido convocado al juicio que se celebrará respecto de los restantes imputados de la causa como testigo de la acusación, es decir, no vinculado culpablemente al hecho delictivo, sindicación que permite cuestionar su real calidad en hechos por los cuales nunca fue formalizado y tener, además, por establecida su inocencia, por cuanto nada se ha comprobado a su respecto”, dice el fallo.

Por su parte, una vez conocida esta resolución, según consigna radio Cooperativa, Sebastian Davalos señaló “era algo que nosotros sabíamos desde el principio, yo dije el día uno, cuando renuncié, que yo no había cometido ningún delito, que no había cometido ninguna falta y lo que hace la Corte Suprema es ratificar tres años después o más de tres años después lo que dije”.

