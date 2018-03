Vecinos de Coya denuncian ineficiencia en atención de salud

– Según coyinos, durante este mes habrían fallecido tres habitantes de la localidad por la “falta de atención” en la posta del sector, pues – según aseguran- luego de las 24:00 horas no cuentan ni con atención de salud, ni con ambulancia para traslado de pacientes.

Gisella Abarca

Hace menos de un mes, los habitantes de Coya -en Machalí- fueron beneficiados con la entrega de una moderna ambulancia para vecinos de la localidad, vehículo de emergencia que, según anunciaron las autoridades, beneficiará directamente a 2 mil 500 personas que viven actualmente en esta localidad dejando en claro desde su comienzo el gran compromiso con la salud.

En la entrega que se le realizó a la Posta del sector, participaron las más altas autoridades de la región, las que entregaron la nueva unidad móvil que significó una inversión cercana a los 40 millones de pesos y que remplazaría a la antigua que prestaba servicio desde el año 2014.

No obstante, pareciera ser que las buenas noticias no han llegado a todos los vecinos de la localidad, pues el viernes recién pasado, el coyino Julio Ibarra de 48 años falleció “por falta de atención y voluntad”, argumentan los vecinos la de montañosa localidad.

“SI LO HUBIESEN ATENDIDO, SE SALVA”

Así lo dio a conocer la coyina Palmenia Lara “El viernes, mi compadre Julio iba a ir a pescar con su hijo y un amigo, pero no quiso ir porque se sentía mal. Empeoró de repente, su hijo y su amigo se devolvieron, lo subieron a una camioneta y cerca de las 4:30 de la madrugada lo llevaron a la posta. Su hijo golpeó desesperado la puerta de la posta y el chofer de la ambulancia abre una ventanilla y les pregunta qué quieren. El hijo le dice que su papá se está muriendo porque viene con un pre-infarto. Y el chofer se negó a atenderlo diciéndole que a las 7 de la mañana iba a Chacayes a buscar gente para diálisis. Un ratito más tarde, mi compadre falleció, pasó el fin de semana en el Servicio Médico Legal y el lunes fueron sus funerales. Si lo hubiesen atendido, se salva”, aseguró.

La vecina coyina expuso que “No es primera vez que pasa algo así. En este mes ha habido tres personas fallecidas en Coya. Para enfermarnos acá no puede ser después de las 12 de la noche y tampoco antes de las 8 de la mañana, antes nadie atiende en la posta y el chofer no tiene voluntad para trasladar la gente enferma”, argumentó.

Palmenia agrega que la nueva ambulancia la entregaron el 13 de marzo, pero según declara, no se ha notado el beneficio “supuestamente la ambulancia era para Coya y está la misma ambulancia vieja que teníamos y la nueva no se ve por ninguna parte, vinieron a hacer el show acá. La gente está indignada y quieren tomarse la posta porque estamos aburridos de ser el patio trasero de Machalí”.

“FALLECIÓ MI MARIDO A CAUSA DE LA DEMORA DE LA AMBULANCIA”

Una opinión similar tiene Fabiola Olmedo, vecina de Coya que el 5 de marzo de este año perdió a su marido José Reyes “a causa de la demora de la ambulancia”.

Olmedo sostuvo “Ahora falleció un vecino por la falta de ambulancia y de atención, pero el 5 de marzo falleció mi marido a causa de la demora de la ambulancia. Mi marido tenía muchas enfermedades, pero ese día se estaba ahogando, se le llenaron los pulmones de líquido y no había ambulancia. A las 6 am comencé a llamar a quien me pudiera ayudar. Llamé al SAPU de Machalí, al SAMU y me dijeron que no había ambulancia. Paré a Carabineros, estaba desesperada porque mi marido se me estaba muriendo en los brazos, hasta que a las 8 am llegó una ambulancia porque llamé al alcalde y llorando le dije que necesitaba una”.

Fabiola agregó “Llegó la ambulancia pero sin paramédico, los choferes subieron a mi marido y lo trasladaron a la posta de Coya, lo tuvieron un rato ahí y lo bajaron a urgencia del Hospital de Rancagua, sin oxígeno, sin nada. Al Hospital Regional llegó con el 10% de oxígeno al cuerpo. Perdimos tres valiosas horas de atención, tres horas que fueron eternas y al final mi marido falleció”, argumentó aún apenada.

A esto se le agrega -dice- la falta de atención de salud para los vecinos de la localidad “Hasta las 12 de la noche hay un paramédico, pero desde ahí hasta las 8 am, nadie atiende en la posta. Los vecinos de acá tenemos que bajar al SAPU de Machalí pagando de $10 a $15 a un auto particular por tener una atención”, apuntó.

“ESTOY DANDO INSTRUCCIONES PARA UNA INVESTIGACIÓN INTERNA”

Consultado por la situación en materia de salud EN Coya, el alcalde Machalí de José Miguel Urrutia explicó que “como autoridad he estado cerca de ellos (vecinos), porque es entendible una situación así, incluso vamos a pedir la autopsia debido a lo que pasó y tengo que hacer una investigación interna del tema”.

Respecto a las acciones que tomará el municipio machalino el jefe comunal apuntó “Estoy dando instrucciones para hacer una investigación interna del tema. Y la primera medida es sacar al chofer de la ambulancia de sus funciones en Coya, que se venga a otro lugar”.

Consultado a que -según los vecinos- esta situación no sería la única que ha ocurrido en Coya, el edil argumentó “La otra vez hubo otro caso, pero la persona fue atendida en el mismo vehículo y lamentablemente falleció en el hospital y no por otra cosa”.

Respecto a la preocupación con la que cuentan los vecinos que no se pueden enfermar en el trascurso de la noche (24:00 hrs. hasta 08:00 hrs.) porque aseguran que no tendrían atención de salud, el edil José Miguel Urrutia explicó que “lo que pasa que esa es una Posta, no es Consultorio. Y dependiendo de la gravedad, se deriva inmediatamente al Hospital Regional”.

Respecto a la operatividad de la nueva ambulancia y si ésta cuenta con equipamiento y personal de salud que lo opere a bordo, el jefe comunal expuso “Inauguramos la nueva ambulancia y ya partió operando, pero hoy tenemos la nueva y la otra que está en el mecánico”. Además explicó que la nueva ambulancia “tiene equipamiento” y en cuanto al equipo médico el edil apuntó “Estoy averiguando. Y esa es la investigación interna nuestra”, finalizó.

