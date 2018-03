Concejales de Graneros aprueban idea de denunciar a Claudio Segovia por notable abandono de deberes

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Por 4 votos contra dos, los representantes municipales decidieron recurrir al Tribunal Electoral Regional acusando al edil por supuestas irregularidades detectadas por la Contraloría publicadas en el informe denominado “Auditoria al uso de bienes, vehículos y recursos físicos y financieros en año de elecciones de la Municipalidad de Graneros”.

El escrito en cuestión pone en tela de juicio contratos realizados en la anterior administración de Claudio Segovia, lo que se habrían realizado de manera directa sin mediar licitaciones o bien bajo la consulta al Concejo Municipal. En la misma línea, el informe también habría dado a conocer el pago de abultados bonos por concepto de horas extras a algunos personeros de la casa comunal, los que superarían el millón de pesos en algunos casos.

Con estos antecedentes es que a eso de las 11 de la mañana del miércoles, sesionó el Concejo Municipal de Graneros a fin de abordar la idea de presentar una demanda ante el Tribunal Electoral Regional (TER) solicitando la destitución del edil bajo el concepto de notable abandono de deberes. Moción que fue finalmente aprobada por 4 votos a favor y dos en contra.

De esta manera, los Concejales ahora deberán estudiar la presentación de los antecedentes correspondientes al organismo electoral a fin de obtener la respuesta que eventualmente puede derivar en el término anticipado de la gestión de Segovia al mando del municipio granerino.

LLEGÓ LA HORA DE DECIR ADIÓS

Unas horas antes de la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Segovia subió a la cuenta oficial de Facebook del municipio un críptico video titulado “LLEGÓ LA HORA DE DECIR ADIÓS” donde el edil critica, en su particular estilo, la eventual demanda ante el Tribunal Electoral Regional.

“Llegó la hora de decir adiós a la forma incorrecta de hacer política, no puede ser que se trate de tirar para abajo a las personas. Llegó la hora de decir adiós a que algunos se dediquen solamente a trabajar y otros solo a pelear, es momento de decir adiós a que las relaciones entre las personas sean tan duras a que se llegue a interponer querellas criminales ante el alcalde que les habla, acusaciones en los tribunales, Consejo de Defensa del Estado, en todos lados. Llegó la hora de decir adiós a que por problemas administrativos personas puedan profitar y de alguna manera enlodar la honra”, expresó en el video, Claudio Segovia.

De la misma forma, el alcalde reconoció que se han cometido errores durante su administración pero que “ningún error ha significado que hemos perdido dinero o que alguien se haya adueñado del dinero público, afortunadamente todas esas prácticas están fuera de nuestro municipio y quiero decir que respaldo fuertemente a mis trabajadores, ellos son personas responsables que han entendido que no se puede trabajar en este lugar con malas prácticas”, puntualizó.

Finalmente, Segovia quiso tranquilizar a la comunidad granerina explicando que “les quiero agradecer y señalar que el Concejo no tiene las facultades para sacar a un alcalde, ellos pueden poner los antecedentes ante un tribunal pero si no tienen el sustento no va a pasar nada. Quédense tranquilos de que este alcalde ha trabajado con el máximo esfuerzo posible tratando de servir a su ciudad y que lo hemos hecho con el máximo de probidad, no hay pérdida de dineros hoy hay un estilo nuevo con transparencia y eficiencia”, advirtió el edil.

