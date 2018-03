Procesiones de Semana Santa

En la Iglesia Católica, las procesiones, (del latín: processio < procedere: avanzar) es decir, la marcha conjunta y ordenada de varias personas con un fin religioso, son antiquísimas. Cuando el Edicto de Milán (313) permitió la libertad de cultos, se edificaron los primeros templos y se organizó la liturgia, las procesiones hicieron su aparición como parte obligada de los ritos. En Roma, el Papa S. Sergio (687-701) estableció que la fiestas de la Virgen María debían celebrarse con una procesión. (Estas fiestas eran cuatro: Natividad de la Virgen, Anunciación, Purificación y Asunción, al menos dos de estas solemnidades eran de origen oriental, es decir, propias de la Iglesia griega. De Oriente llegó también la procesión de las palmas, que celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se la consideraba una Paraliturgia, al punto que, la antigua bendición contaba con un Prefacio y el canto del “Sanctus” precedido de una “colecta” y dos lecturas bíblicas. Cantado el Sanctus, el ritual contemplaba cinco oraciones de bendición de los ramos, distribución de estos y procesión. La “separación” entre bendición y la Misa del Domingo, permaneció hasta la reforma de Pío XII. Podemos decir que la procesión del Domingo de Ramos es, en verdad, de origen bíblico. Jesús, sus apóstoles y la muchedumbre hicieron una verdadera procesión que partió del Monte de los Olivos y entrando en Jerusalén, culminó en el Templo. El hecho lo registran los cuatro evangelistas.

El Jueves Santo hay dos procesiones litúrgicas en la Misa vespertina “In Coena Domini”. La primera es la procesión de entrada, que hacen los ministros para iniciar el rito. La segunda, con todos los fieles, al Monumento y que concluye con una adoración en silencio.

El Viernes Santo, la celebración litúrgica comienza con una “procesión silenciosa de sacerdotes y ministros hacia el presbiterio”. No hay canto de entrada. Para la adoración de la Cruz, se acercan el celebrante, clero y fieles, “como si fueran en procesión”.

En la Vigilia Pascual, la procesión con el cirio pascual y el encendido de velas a partir de la luz del cirio, es, sin duda, uno de los momentos emotivos de la celebración. Desgraciadamente, en muchos templos para evitar alboroto y problemas con los asientos, esta procesión se convierte en una procesión clerical. Más pobre aún, cuando la integra el párroco y unos cuantos monaguillos, mientras la asamblea permanece en sus puestos.

Eso, en lo que a procesiones litúrgicas se refiere. De los conquistadores heredamos las procesiones por devoción. En las ciudades con varios templos, las cofradías y las órdenes religiosas competían con procesiones de Semana Santa cuyos detalles nos cuentan los cronistas con minuciosa acuciosidad. En estas procesiones, enormes andas portaban imágenes de tamaño real, vestidas y articuladas. Se producían entonces escenas que conmovían a los creyentes como cuando el anda la Santa Verónica, acercándose al anda de Jesús cargando con la cruz, le enjugaba el rostro y mostraba luego el lienzo con las facciones de Cristo impresas en el paño. Más emocionante era todavía la procesión de la soledad de María. Un Cristo de brazos y piernas articuladas era bajado de la cruz y una Virgen María, también de cuerpo articulado, recibía a Jesús en su regazo. No se había inventado el cine y se consideraba un sacrilegio que un actor desempeñara el papel de Jesús o una mujer representara a María. El efecto de estas presentaciones era simplemente patético.

La vida cambia, cambian las costumbres, cambian los modos de celebrar. A principios del siglo XX toda esa efervescencia por celebrar la Semana Santa empezó a decaer. En algunas localidades se mantuvieron, a pesar de los pesares, esas barrocas procesiones de Semana Santa. En un antiquísimo ejemplar de Zig-Zag (una revista desconocida para las últimas generaciones) se ilustra con un conjunto de fotografías la “renombrada procesión del Pelícano verificada en Quillota en la Semana Santa”. Esta procesión, sobre la cual no se dan mayores detalles, contaba (como se ve en las fotos) con varias andas que reproducían episodios de la Pasión, el anda del Huerto de los Olivos, el anda de los azotes… Las imágenes son bellísimas, hasta donde es posible verificar en fotografías en blanco y negro, seguramente de origen europeo. Me explico ahora por qué en algunos templos quedan ejemplares aislados de esas series o colecciones de imágenes que eran parte de las procesiones de Semana Santa.

Decayó el culto, los sismos, fantasmas que nos destruyen lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo, hacen también su jugada. En San Fernando, debió haberse celebrado antaño, algo parecido a la Procesión del Pelícano, de Quillota. De lo contrario ¿qué explicación tiene ese bello Cristo que agoniza en el huerto y que se lo ha ubicado a la entrada como diciendo: no sabemos qué hacer con él? Y ¿por qué Procesión del Pelícano? La foto de Zig-Zag muestra el anda del Pelícano. A la mayoría de los católicos actuales el pelícano no les dice nada. Sin embargo, como explico en otra de mis crónicas, el pelícano es uno de los tantos símbolos de Cristo. Creían en la Antigüedad, que el pelícano cuando no tenía alimento que proporcionar a sus polluelos, se rompía el pecho con su pico y ofrecía su sangre para alimentarlos. La Iglesia recogió la creencia y la asoció a la persona de Cristo, de cuyo costado abierto por la lanza, nace la Iglesia (“Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera” C. Vaticano II, Const. sobre la Sagrada Liturgia Cap. I. 1, 5) Santo Tomás de Aquino en su himno “Adoro te devote” recoge la imagen en una invocación plena de unción. La Procesión del Pelícano, de Quillota, había incorporado a su celebración dos elementos netamente hispánicos: los nazarenos o encapullados (“cucuruchos”) y los gigantes o cabezones. Desafortunadamente no existen ya huellas de esta singular procesión.

De las procesiones no litúrgicas, desafiando el tiempo y la indiferencia religiosa, se mantiene la práctica de los franciscanos que a principios del siglo XVII empezaron a recorrer las calles de la Vía Dolorosa en Jerusalén. Es el Vía Crucis o Camino de la Cruz. El vía crucis franciscano partía en lo que resta de la Fortaleza Antonia, situada al N.O. del Templo de Herodes, donde Jesús fue condenado a muerte por Pilato. Ya en la quinta estación se advierte la áspera pendiente que hacia el oeste sube al Gólgota y concluye con las últimas cinco estaciones en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro.

Esta devoción que los papas enriquecieron con innumerables indulgencias, consta de 14 estaciones en las que se unen el relato bíblico con la tradición. (Los Evangelios no registran las tres caídas de Jesús bajo el peso de la cruz, el encuentro con su Madre -que es narrado en el Evangelio de Nicodemo- está señalado con un templo del siglo VI, ni el valiente gesto de Verónica que (6ª estación) sale a enjugar el rostro de Jesús) En algunos lugares se ha añadido una XV estación: La Resurrección. Nos parece ilógica. En la resurrección, el vía crucis, camino de la cruz, está superado. Además, cuantos hacemos el vía crucis lo hacemos sabiendo que Jesús verdaderamente resucitó. También hay formularios que alteran las estaciones tradicionales que los franciscanos compilaron sabiamente. Realmente, de acuerdo al Evangelio, Jesús empezó su camino de la cruz cuando Pilato “se los entregó para que lo crucificaran. Se lo llevaron y Jesús salió cargando Él mismo con la cruz hacia un lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota”. (Juan 19, 16-17)

El ejercicio piadoso del Vía Crucis ha sido acogido en las celebraciones vaticanas del Viernes Santo. Es así como cada año vemos al Papa presidir esta procesión en el Coliseo, lugar donde dieron testimonio de Cristo con su vida, millares de cristianos.

Siendo el Vía Crucis una acción ajena a la liturgia, la importancia que los franciscanos lograron imprimir a esta procesión religiosa que sigue los últimos pasos de Jesús sobre la tierra antes de su muerte, adquirió tal relevancia que no solo se la benefició con incontables indulgencias (como ya dijimos) sino que para ganar tales indulgencias se puso como condición que los catorce cuadros, relieves o imágenes reproduciendo cada una de las estaciones, debían ser canónicamente erigidos. Así pues, adquiridos los catorce cuadros o imágenes del Vía Crucis por un determinado templo o capilla, debía observarse el rito de erección de las Estaciones y bendecir las imágenes para lo cual se contaba con una oración propia, se asperjaban con agua bendita y se incensaban. No obstante, el rito, para que tuviera validez y luego se pudieran lucrar las indulgencias debía ser celebrado por un sacerdote franciscano. Había una excepción. Uno de los cuarenta privilegios canónicos de que gozaban los cardenales (abolidos por Paulo VI) era el de erigir el Vía Crucis. Se debía dejar constancia escrita de este rito. Obviamente, los franciscanos recibían un estipendio por esta bendición tan exclusiva, estipendio destinado a la conservación de los Santos Lugares en Tierra Santa. Ignoro si esto sigue vigente. Sí he constatado que el Vía Crucis del Viernes Santo sigue rezándose con gran afluencia de fieles por todas partes y a menudo con un recorrido bastante largo. En esto, están presente también las costumbres de cada lugar: altares, representaciones en vivo de cada estación, antorchas y velas, penitentes que cargan cruces de todos portes, cánticos y en no pocas comunidades, procesiones en las cuales se guarda absoluto silencio.

Mario Noceti Zerega

