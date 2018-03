Realizan rigurosa fiscalización al transporte en el terminal O’Higgins

La actividad contó con la participación de Carabineros y autoridades regionales, quienes realizaron alcotest a los conductores de los buses.

Fernando Ávila Figueroa

Con motivo de este fin de semana santo, Carabineros y autoridades realizaron diversas campañas preventivas, con el objeto de “tomar conciencia del respeto a las normas y a la ley de tránsito, tanto conductores como peatones”, y así poder disminuir al máximo los accidentes en el tránsito y por supuesto las víctimas fatales.

Es por esto que Carabineros junto al Intendente de la Región de O´Higgins, realizó una fiscalización a buses interurbanos en el Terminal O´Higgins de Rancagua. Personal Especializado de la SIAT, (Sección de investigación de Accidentes de Tránsito) junto al Intendente, Juan Masferrer, practicaron exámenes intoxilyser a conductores de buses, uno de ellos fue de la empresa Eme Bus, quien dio como resultado cero alcohol.

A su vez, ingresaron a los buses y fiscalizaron el uso de cinturón de seguridad, explicando a los pasajeros la importancia del uso y la denuncia si estos no están en buen estado.

También los Personajes Corpóreos de Carabineros estuvieron presentes en esta campaña preventiva, los que entregaron dípticos alusivos a la prevención con motivo del este fin de semana largo.

En la ocasión el seremi de Transportes, Hans González, indicó que la fiscalización es de vital importancia, ya que se intensificarán los controles en varios puntos adicionales, como en Mostazal, Pichilemu, Rapel y Santa Cruz, todo con el fin de disminuir los accidentes.

Agregó que se fiscalizó que los buses interurbanos cumplieran con tener en óptimas condiciones los cinturones de seguridad, así como se le informó a los pasajeros que el uso de este es obligatorio, por lo que su no uso puede ser causa de multa. En caso de no estar en óptimas condiciones el usuario puede hacer la denuncia, así como la empresa será sancionada.

Cabe recordar que el año 2017 durante el fin de semana santo hubo tres personas fallecidas en accidentes de tránsito, por lo que el objetivo de Carabineros es llegar a que este año no existan víctimas que lamentar, instando a tomar conciencia al respeto a las normas y la ley, tanto de conductores como de peatones.

