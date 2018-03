De la presidencia de la FTC: Sindicatos de El Teniente rechazan destitución de Raimundo Espinoza

– En un hecho inédito, un grupo de consejeros de la federación que agrupa a los sindicatos de Codelco decidió hacer una reestructuración de la directiva.

Flor Vásquez

Los sindicatos de trabajadores de la División El Teniente, a través de una declaración pública expresaron su rechazo a la remoción de Raimundo Espinoza de la presidencia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a diversas organizaciones sindicales de Codelco.

En un hecho inédito, el martes último un grupo de dirigentes contrarios a la gestión de Raimundo Espinoza decidió remover de la presidencia a dicho dirigente que lleva 25 años en ese cargo. Para ello, nueve de los 15 consejeros nacionales aprobaron la reestructuración de la mesa directiva, dejando a Espinoza como consejero; asumiendo en su lugar el dirigente de Chuquicamata, Héctor Roco. También fue removido de la mesa directiva Julio Jalil, presidente del Sindicato 7 de El Teniente.

No obstante, este “golpe” a la mesa causó un quiebre en la FTC y los dirigentes disidentes del nuevo directorio analizan las acciones a seguir para revertir este sorpresivo cambio.

En la declaración, los dirigentes de los sindicatos de la Zonal el Teniente; Sindicato Unificado Sewell y Mina, Sindicato El Teniente, Sindicato Caletones, Sindicato N° 5, Sindicato N° 7 y Sindicato San Lorenzo El Rajo, califican el hecho como “una acción antidemocrática y dictatorial de un grupo de federados que destituyó a la actual directiva democráticamente elegida por los quince consejeros que conforman el Consejo de Directivo Nacional”.

Agregaron que luego de enterarse de lo que sucedió en la FTC, “las organizaciones sindicales de la División El Teniente se auto convocaron y conocieron las serias y graves irregularidades acaecidas”.

Puntualizaron que “en este acto ilegal participaron nueve de los quince consejeros nacionales, de los cuales don Luis Gomez Cavieres no tiene representación en las bases ya que fue expulsado por los tribunales de justicia por abandono de deberes y además del dirigente de la División Radomiro Tomic, don Eric Condori que perdió la representación en las bases”.

Los dirigentes reiteran su rechazo a la destitución del presidente y su directorio de la Federación de Trabajadores del Cobre; agregando que “estos personajes no representan a la mayoría de las directivas que conforman la FTC; por lo tanto, seguimos reconociendo a nuestro presidente Raimundo Espinoza Concha.

Subrayaron que no reconocen “al directorio auto elegido y rechazamos en forma enérgica, categórica y repudiable estos actos dictatoriales que pensábamos que eran parte del pasado”.

Finalmente, exigen que en el congreso a realizarse los días 9, 10, 11,12 y 13 de abril próximo, “tengamos elecciones libres, claras y democráticas por el bien de nuestra histórica organización, la gran Federación de Trabajadores del Cobre”.

