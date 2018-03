Defensor Raúl Osorio respecto a la fórmula que buscan para vencer a San Luis: “Tenemos que mantener la seguridad atrás”

El canterano tiene claro que deben tener la calma para poder abrir la defensa de los quillotanos, para así conseguir una victoria que los deje nuevamente en el lote de avanzada en el campeonato nacional.

Ganar para recuperar posiciones en la parte alta, y, además, esperando un resultado favorable en el clásico sabatino para acercarse al líder Universidad Católica. En O’Higgins, los celestes trabajan fuerte en buscar un rendimiento óptimo frente a San Luis de Quillota, hecho que les permita sumar puntos de oro para seguir en la buena senda.

Respecto al encuentro fijado para el sábado a las 18.00 horas en el estadio El Teniente, en el seno del plantel rancagüino tienen claro que no será para nada fácil el lance. Es así que el defensor, Raúl Osorio, puntualizó que “San Luis es un rival duro. Todos hoy en día son difíciles. Ellos tienen un técnico que tiene un buen planteamiento, que juegan bien, y tienen una muy buena idea”.

Además, dijo, sabiendo que seguramente los quillotanos no se vendrán a regalar. Por ello, puntualizó, “entrenamos para abrir los espacios y poder convertir. Ellos están abajo, por eso van a querer ganar o sumar. Nosotros tenemos que tener la paciencia y encontrar la manera”.

Para poder conseguir lo que quieren, luchar durante todo el torneo en los primeros puestos de la tabla, hay un punto no menor a lograr, ser un equipo invencible en casa.

En ese sentido, el granerino comentó que “nosotros nos tenemos que hacer fuertes de local, ganar, y sumar de a tres puntos para no alejarse de la punta”.

MANTENER EL ARCO EN CERO

En los encuentros que lo ha logrado, O’Higgins ha salido victorioso. Al equipo de Gabriel Milito los goles en su puerta lo han complicado, haciéndolo caer especialmente por repetitivos errores como ocurrió en la fecha anterior en Antofagasta.

En ese aspecto, Raúl Osorio sentenció que el sábado “hay que estar sumamente concentrados, nosotros tenemos que mantener la seguridad atrás, y creo que hay que achicar el margen de error”.

Junto con ello, dijo esperar que durante el juego, si no encuentran los espacios, no se deben desesperar ya que, haciendo su juego, podrán conseguir el premio que buscan. “No nos tiene que entrar la desesperación por hacer un gol luego, y para la confianza tenemos que mantener el arco en cero”.

Ahora bien, respecto a qué se verá en la cancha de El Teniente, Osorio comentó que “uno quiere mostrar al mejor O’Higgins, todo lo que se entrena hay que llevarlo al partido y que eso se refleje en el resultado. Tenemos que hacer lo que quiere el profe”.

Cabe consignar que, para el fin de semana, Juan Fuentes podría retornar al once estelar, ocupando la plaza de defensor central, lo que dejaría tanto a Osorio como Albert Acevedo como los marcadores. El resto del equipo, en tanto, sería el mismo que ha venido actuando. Es decir con Miguel Pinto, Alejandro Márquez, Roberto Cereceda, Matías Vera, Ramón Fernández, Nicolás Oroz, Joel Acosta y Nicolás Mazzola.

