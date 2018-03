Eduardo Berizzo volvió al Monasterio Celeste donde valoró lo que está haciendo el elenco de Milito

El multicampeón con los rancagüinos en 2013 y 2014, sostuvo que “como hincha, como aficionado, me agradó mucho el equipo”.

Ricardo Obando

De buen semblante, con su buen humor habitual y saludando a quién se le cruzara por delante. Eduardo “Toto” Berizzo visitó ayer el Monasterio Celeste y tuvo buenas palabras para lo que se está realizando por parte de Gabriel Milito a la cabeza del primer equipo.

El director técnico campeón con los rancagüinos en 2013 del torneo nacional y en 2014 de la SuperCopa, llegó temprano al complejo deportivo. Junto con saludar a los trabajadores del recinto, miró atentamente la práctica, y luego charló por más de una hora con Milito al interior de la oficina técnica.

En el Monasterio, complejo que tiene su sello en lo que al diseño de ciertos aspectos operativos se refiere, Berizzo se llenó de buenas vibras. Recuperado totalmente del cáncer de próstata que lo afectó, ya está mirando el mercado, pendiente de lo que pueda pasar no solo en el extranjero, sino que también en suelo nacional.

“Vine a visitar a amigos, a dar una vuelta por el Monasterio, que lo extrañaba”, fueron las primeras palabras del “Toto”, quien además apuntó que “siempre es un placer volver, y claro que el resultado deportivo ayuda, pero fueron año de convivir con gente con la cual tengo relación, de la cual uno se preocupa que le vaya bien. Eso es un tesoro valioso”.

Sobre sus opciones para volver a dirigir tras la controvertida salida desde el Sevilla, Berizzo puntualizó que “estoy viendo opciones, esperando que surjan, eligiendo o tratando de elegir la mejor”. Una de ellas, según se ha comentado en la prensa española es el Athletic de Bilbao, cuadro que también dirigió Marcelo Bielsa hace un par de temporadas. Al ser consultado por esa institución, “Toto” evitó referirse directamente sobre el tema, agregando que “he estado un poco desconectado del ámbito profesional, pensando en hacer cosas que te gustan, pero que no puedes hacer, por estar trabajando o viajando, pero ya imaginaremos el futuro en un tiempo”.

Pero no solo en España suena su nombre, sino que también en Brasil. El poderoso Flamengo busca entrenador para reemplazar a Rueda, y ahí también podría tener cabida, apuntan los medios cariocas.

SOBRE O’HIGGINS

Tras la larga y tendida cita con Milito, Eduardo Berizzo también tuvo palabras para O’Higgins. En ese sentido, el ex DT de los rancagünos expresó que con el actual entrenador recuerda “haberlo enfrentado. No nos conocíamos como entrenadores, pero sí tenemos un pasado común como ex futbolistas y esperando que le vaya muy bien. Es un entrenador capaz, ha sido un brillante jugador, creo que toda esa capacidad que tuvo como jugador la ha volcado en la dirección y deseando de que le vaya muy bien”.

“He visto el partido contra Colo-Colo, y creo que ha jugado como su gente espera, protagonizando, valiente. Como hincha, como aficionado, me agradó mucho el equipo”, expuso.

Además, fue consultado sobre el presente de La Roja con Reinaldo Rueda a la cabeza. En ese aspecto, comentó, “no he visto jugar a la Selección. Como antiguo partícipe del mando de la Selección, deseo de que le vaya bien, solamente eso”.

Finalmente, no quiso valorar los cambios que se han realizado en el ambiente de la selección nacional

“opinar sobre el trabajo ajeno evidentemente no me agrada. Desconozco los porqué, y prefiero ser respetuoso ni referirme al trabajo de un colega”.

