Achicar los espacios y combinaciones rápidas es la apuesta de O’Higgins para vencer a San Luis

Este sábado, a las 18.00 horas se jugará el partido en el Estadio El Teniente. Los rancagüinos esperan conseguir una victoria para seguir a la caza del líder Universidad Católica.

Ricardo Obando

San Luis es un rival mirado con mucha atención en el Monasterio Celeste. En O’Higgins tienen claro que para superar a los quillotanos deben realizar un partido muy inteligente, sabiendo que la intensidad que muestra el elenco de Miguel Ramírez puede ser factor.

En ese sentido, el DT Gabriel Milito comentó ayer que “la cantidad de puntos que tienen, a lo mejor no corresponde al desarrollo que han tenido a lo largo de los partidos. Creo que no han tenido fortuna de cara al gol, sobre todo cuando los partidos han estado abiertos”.

A su vez, dijo que el cuadro que tendrán enfrente, es “un equipo muy valiente, porque intensa presionar en campo rival, adelanta mucho su línea defensiva, ponen mucha gente en ataque, sus marcadores de punta se proyectan todo el tiempo, y no lo hacen con uno a la vez, sino que con los dos al mismo tiempo y tiene recursos”.

En ese sentido, y buscando un mejor funcionamiento en cancha que los canarios, Milito señaló que “nosotros tenemos que neutralizarlos, cuando tengan la pelota intentar no darles tanto tiempo, porque con tiempo juegan bien. Debemos hacerlos sentir incómodos y a partir de esa recuperación intentar hacer nuestro juego”.

Ahora bien, el DT espera que su equipo juegue bien y que así se pueda imponer, pero, sabe bien que “el rival nos puede dominar, pero ahí tenemos que mantener el orden para no sufrir, e intentar sacar el partido adelante”. Y, si les toca ganar aunque sea no jugando como espera, Milito recordó que al fin y al cabo importarán solo los tres puntos, sentenciando que “si queremos seguir con el lote de los de arriba, es fundamental conseguir estos tres puntos”.

LA FÓRMULA NO CAMBIA

La línea de tres defensores aparentemente no variará, sí en nombres. La posible inclusión de Juan Fuentes en desmedro de Tomás Alarcón, sería la única novedad respecto a los nombres que actuaron en Antofagasta. El que juegue de los canteranos estará acompañado en la zaga por Albert Acevedo y Raúl Osorio, quienes tendrán a su espalda a Miguel Pinto, que seguirá siendo el portero titular.

Sobre esto, Milito manifestó que no variará tanto respecto al último partido, pero que “nosotros le damos mucha importancia a tener tres futbolistas por el centro de la cancha, como el 6 (Matías Vera), el 8 (Ramón Fernández) y el 10 (Nicolás Oroz), y eso nos lo puede dar el sistema con línea de 4 o de 3 como lo venimos haciendo. Cualquier sistema lo podemos emplear porque los futbolistas se sienten cómodos”.

Finalmente, Milito recordó que durante esta semana, trabajaron fuerte en el toque rápido, en combinaciones efectivas porque el rival se los va a exigir. “La toma de decisiones tiene que ser muy rápida, pero a la vez correcta. Queremos generar dinámica ante un equipo que va a presionar intensamente, y ahí agilizar la toma de decisiones”, cerró.

