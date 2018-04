Este domingo comienza la Gestión de episodios críticos

Rodrigo Vergara

El jueves el Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, en compañía del Seremi de Agricultura, Joaquín Arriaga y Marcos José Gatica, Seremi de Gobierno. Dieron inicio al lanzamiento de la Gestión de los Episodios Críticos, para poder mejorar la calidad del aire y la descontaminación.

La Gestión de Episodios Críticos, corresponde al conjunto de medidas y acciones que tienen por objetivo enfrentar los episodios críticos de contaminación por material particulado respirable. El objetivo de este plan es prevenir la exposición de la población a altos índices de contaminación y prevenir las diversas enfermedades que consigo trae esto. Esto se hace a través de medidas preventivas de carácter permanente para el control de emisiones de contaminantes y medidas de mitigación durante los episodios, en caso de declararse situaciones críticas de contaminación.

Marco José Gatica, Seremi de Gobierno, explicó la importancia de este tipo de medidas y del rol que cumple la ciudadanía a la hora de prevenir. “Sabemos que esta es una gran preocupación de los vecinos y creemos que es una obligación nuestra a que le demos mucho énfasis a estos temas sensibles que presenta la comunidad, sabemos que es un tema complejo y esperamos que este año podamos mejorar esa gestión en este periodo y así podamos entregar información oportuna a los vecinos y que paralelamente trabajemos en un plan de descontaminación que nos permita mejorar esto y que la gente se sienta mas segura y protegida por el estado”.

Al igual que años anteriores, en la región de O’Higgins, estas Gestiones empezarán a regir desde este domingo 1 de abril hasta el 31 de agosto, y tal como explica el Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos. “Comenzamos con la Gestión de Episodios Críticos, esto se basa en las estaciones de medición o monitoreo que tenemos y en base a esa información, nosotros pronosticamos de forma preventiva para el día siguiente. Pretendemos que la ciudadanía este informada adecuadamente de lo que ocurra y se tomaran las medidas preventivas del caso”.

Así mismo, aclaro una información sobre la que decía que en la región se utilizaría el 2.5 para medir la contaminación en Rancagua. “Las estaciones si tienen para medir en 2.5, no obstante, estamos a la espera de cierta documentación y una vez que la normativa entre en vigencia, vamos a comenzar con algunas mejoras el plan de descontaminación en donde va a ir incorporado el material particulado 2.5”, explicó.

Por otra parte, las autoridades recordaron que este año 2018, se cumplen 5 años desde la puesta en marcha del Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central de O’Higgins por material particulado 10, lo que permitiría su revisión y actualización, tal como lo señala el Decreto Supremo N°15 del 2 de mayo de 2013.

En tanto fue enfático en señalar en señalar algunas medidas como el uso de la leña, donde llamo a los consumidores a usar leña seca para evitar la contaminación. “Llamamos a la ciudadanía a no usar leña húmeda, sabemos que es un tema complicado ya que es una medida de calefacción económica, pero llamamos a utilizar leña seca en estos casos”.

El Seremi del Medio Ambiente, recalcó la importancia del apoyo de la ciudadanía y llamó a prevenir los episodios críticos. “La idea es que cuando se de alguna alerta de episodio crítico, esperamos que la gente entienda que los niveles de contaminación o humos visibles tienen que disminuir y eso esperamos, que entiendan que de forma preventiva esperamos cuidar la salud de las personas”.

Por su parte, el Seremi de Agricultura, Joaquín Mujica, fue categórico en señalar que no habrá quemas de rastrojos mientras estén en los plazos indicados. “Trabajaremos en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, y lo que nos corresponde a nosotros será fiscalizar las quemas agrícolas, lo cual tenemos un plan con el SAG y CONAF, y le aseguraremos a la población de que no generaremos contaminación esta medida. Esta prohibida la quema en su totalidad, salvo una excepción que el SAG tiene que autorizar, son hechos puntuales y con fundamentos, aún así son casos muy puntuales”, finalizó.

Plan De Descontaminación por MP 2,5

El año 2017, ingresó a la Contraloría General de la República, el Decreto Supremo N°42/2017, que declarar Zona Saturada por MP 2,5 al Valle Central de O’Higgins. Todo esto tras la elaboración de informes técnicos respecto de los datos de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y la definición de la zona geográfica que se encuentra bajo saturación, con información cuya data supera un año, (desde el año 2016 que todas las estaciones de monitoreo de O’Higgins miden el MP2,5).

Una vez que Contraloría realice la Toma de Razón de dicho documento, se procederá a la elaboración de un Plan por MP 2,5, lo que debe contemplar el desarrollo de estudios científicos, análisis técnico y económico, consultas a organismos competentes, públicos y privados, y análisis de las observaciones formuladas.

¿Qué son las PM2,5?

El material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras ciudades en forma sólida o líquida (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre otras) se puede dividir, según su tamaño, en dos grupos principales. A las de diámetro aerodinámico igual o inferior a los 10 µm o 10 micrómetros (1 µm corresponde a la milésima parte de un milímetro) se las denomina PM10 y a la fracción respirable más pequeña, PM2,5. Estas últimas están constituidas por aquellas partículas de diámetro aerodinámico inferior o igual a los 2,5 micrómetros, es decir, son 100 veces más delgadas que un cabello humano .

Además, el tamaño no es la única diferencia. Cada tipo de partículas está compuesto de diferente material y puede provenir de diferentes fuentes. En el caso de las PM2,5, su origen está principalmente en fuentes de carácter antropogénico como las emisiones de los vehículos diesel, mientras que las partículas de mayor tamaño pueden tener en su composición un importante componente de tipo natural.

Los efectos que las partículas causan en la salud de las personas han estado históricamente asociados a la exacerbación de enfermedades de tipo respiratorio, tales como la bronquitis, y más recientemente también se han analizado y demostrado sus efectos sobre dolencias de tipo cardiovascular. Los últimos trabajos científicos sugieren que este tipo de contaminación, y particularmente las partículas procedentes del tráfico urbano, está asociado con incrementos en la morbi-mortalidad de la población expuesta y al creciente desarrollo del asma y alergias entre la población infantil. En el caso de las PM2,5, su tamaño hace que sean 100 % respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Además estas partículas de menor tamaño están compuestas por elementos que son más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos) que los que componen, en general, las partículas más grandes.

Todo ello hace que la evidencia científica esté revelando que estas partículas PM2,5 tienen efectos más severos sobre la salud que las más grandes, PM10. Asimismo, su tamaño hace que sean más ligeras y por eso, generalmente, permanecen por más tiempo en el aire. Ello no sólo prolonga sus efectos, sino que facilita su transporte por el viento a grandes distancias.

Comunas de la Zona Saturada

Las 17 comunas contempladas en el Plan de Descontaminación Atmosférica y donde rigen estás restricciones que conforman la zona saturada por material particulado respirable son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

