Gobernadora de Cachapoal se reunió con alcaldes

La cita de trabajo fue catalogada como muy fructífera por los alcaldes, ya que se dieron a conocer las distintas realidades y problemáticas de las comunas de toda la región.

En una reunión de trabajo gestionada por la misma Gobernadora Ivonne Mangelsdorf se reunieron los alcaldes de la región y la directiva de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins MURO’H, con la nueva autoridad. Lo anterior con el propósito de trabajar mancomunadamente temas que son transversales para todas las comunas que componen la región de O’Higgins.

El objetivo se centró en conocer la realidad de cada comuna con el mensaje de sus propios alcaldes, quienes dejaron en evidencia las principales problemáticas que hoy enfrentan los municipios. Los temas que más mostraron preocupación para los ediles fueron el problema energético, seguridad pública, drogas y alcohol, delincuencia, violencia intrafamiliar entre hombres y mujeres, inmigrantes, conectividad, congestión, entre otros, la gobernadora tomó apuntes atentamente de todo lo expuesto para realizar posteriormente un trabajo personalizado y articuladamente, muy de la mano con cada municipio para buscar soluciones concretas.

Ivonne Mangelsdorff, se mostró contenta y agradecida por la asistencia de las máximas autoridades comunales, señalando que “yo soy una aliada estratégica, los puedo ayudar a hacer gestión en sus comunas en materias como seguridad pública, emergencias, desarrollo regional, etc., me interesa mantener una relación directa permanente y fluida con cada uno de los representantes que dirigen las comunas de la región, agradezco la convocatoria que he tenido y espero que sigamos trabajando para un objetivo común de todas las comunas”, comentó la autoridad regional.

En tanto, el alcalde de Coltauco y Presidente de MURO’H, Rubén Jorquera Vidal, agradeció la disposición que ha tenido la nueva gobernadora por reunirse y trabajar de este modo con los alcaldes de la región. “Para nosotros es muy importante generar este tipo de alianzas con las autoridades de nuestra región, agradecemos el llamado que ha hecho nuestra gobernadora del Cachapoal, el concepto del ‘municipalismo’ está más presente que nunca, las 33 comunas de O’Higgins están muy unidas por luchar y solucionar problemáticas que nos aquejan a todos por igual, los temas políticos acá no cuentan, vamos a trabajar de esta manera para sacar a la región adelante”, señaló el edil de Coltauco.

Comentarios