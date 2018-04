El buen presente de Roberto Cereceda

Uno de los con más recorrido en O’Higgins analizó su momento en esta temporada, y de paso manifestó que en la cancha están haciendo lo que pretenden, siendo así la idea de Milito.

Gran parte de los minutos del torneo ha disputado Roberto Cereceda. Salvo el primer encuentro, donde estaba suspendido, de ahí es más ha sido pieza fija para el esquema celeste. El experimentado lateral izquierdo de O’Higgins además ha marcado dos tantos, demostrando que llega al área rival, algo que a Gabriel Milito le gusta.

El DT, comentó el fin de semana que el ex Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile, está rindiendo como lo esperaba, y que “creo que su torneo está siendo muy bueno, cada día lo está haciendo mejor. Nosotros le damos libertad para atacar, Roberto lo siente, y nosotros a eso le damos vía libre, porque sabemos que, si queremos ser protagonista, hay que poner gente en ataque”.

Justamente, Cereceda habló con El Rancagüino respecto a su momento. En ese sentido, el ex seleccionado nacional puntualizó que “cada día me siento mejor, con más confianza, con más ganas físicamente, y eso me pone alegre, porque ayuda al equipo a tener una variante por izquierda”.

Además, aseguró que, respecto a su constante llegada al área rival, y también anotando goles, es importante, porque dijo, “me tocó marcar, y me deja contento el poder tener ocasiones de gol en todos los partidos”.

BUENOS PARTIDOS

Tras el juego del fin de semana, Roberto Cereceda comentó que el partido que hicieron, hasta esta fecha 7, es lo más contundente que han mostrado.

Sobre eso, explicó que “obviamente que, por el resultado, por las ocasiones de gol, fue un partido muy redondo, uno que se da tal y como lo trabajaste en la semana”.

Claro está que, hubo momentos para corregir. “Creo que, desde el minuto 80, y ya ir ganando 4-0 y con las expulsiones de ellos, vino un relajo de parte nuestra, regalamos un penal y un par de ocasiones que simplemente no tenemos que hacerlo, y siempre tenemos que mejorar algo”, expuso, pero, a la vez, recordó que como grupo “venimos haciendo muy buenos partidos, y lo que da tranquilidad es que el equipo está tomando cada día una idea, el salir desde atrás, tener tenencia de balón y ser agresivos al atacar y defender”.

