Las positivas reacciones del plantel celeste tras la goleada

Niveles altísimos, buen fútbol y una idea clara, es lo que destacaron tras el 4-0 del fin de semana en la cancha del Mundialista.

Sensaciones muy positivas dejó la victoria de 4-0 de O’Higgins sobre San Luis de Quillota. Los celestes, que salieron felices tras el encuentro, hablaron con El Rancagüino para analizar el duelo contra los canarios, y también para confirmar que quieren seguir cosechando resultados positivos para meterse en la lucha por la corona.

FUIMOS CONTUNDENTES

Ramón Fernández fue el primero en declarar. El “10” puntualizó que, contra San Luis, “el equipo dio una muestra de autoridad importante, y nos llevamos el triunfo merecidamente”.

Junto con ello, Ramón dijo que mostraron lo que Milito pretende, porque “en varios pasajes del partido se vio lo que él quiere, la tenencia de balón, la presión, el no regalarla nunca. Hoy creo que fuimos lo más contundentes que pudimos ser y nos vamos contentos por eso”.

Es más, comentó que “con Antofagasta, contra Everton, también habíamos hecho buenos momentos y no se nos daba. Hoy (sábado) entró lo que antes no entraba excepto la mía que no quiere entrar, pero estoy feliz por el equipo”.

Un punto a destacar, especialmente por el medio futbolístico nacional, es la buena dupla que está realizando con Nicolás Oroz en la creación del equipo. En ese aspecto, señaló que “la idea de Gabi (Milito) y del cuerpo técnico es encontrarnos mucho los dos, yo un poco más atrás que él, y él generando más para los delanteros. El Nico está siendo figura en casi todos los partidos, en eso tiene mucho que ver el equipo y tenemos que seguir por el mismo camino”.

De esta manera, expuso que, durante esta semana, “hay que seguir trabajando porque tenemos un partido lindo el próximo fin de semana (frente a Unión Española) y hay que tratar de ganar allá para seguir arriba”.

ERA UNA FINAL

Miguel Pinto, de muy buena actuación en este encuentro, tapando un penal y sacando un par de pelotas que parecían gol, sostuvo que este encuentro era como uno de esos partidos que definían una clasificación a una ronda en copa.

“Era muy importante este partido, el cuerpo técnico lo trabajó como una final, porque si ganábamos seguíamos en la pelea”, manifestó.

Además, dijo que “el marcador reflejó lo que hemos venido trabajando en los partidos anteriores, y eso nos hacía falta”.

Es más, sentenció que salió todo como querían, porque “tácticamente hemos tenido partidos muy buenos y no se había visto reflejado de esta manera”.

Ahora bien, Pinto señaló que hay cosas que no deben quedar al azar, especialmente lo que pasó en los últimos 10 minutos del juego, cuando San Luis, con 9 jugadores, los metió en el arco. “Son cosas que tenemos que mejorar, son tirones de oreja que tenemos que reflexionar bastante porque no nos puede suceder eso con dos hombres de más”, cerró.

UN PARTIDAZO

Finalmente, Nicolás Oroz, una de las figuras de O’Higgins en este partido, expuso que lo que hicieron “fue un partidazo, creo que como equipo nos sentimos muy bien, once contra once fuimos superiores durante todo el partido, y creo que necesitábamos un triunfo así”.

Junto con ello, tuvo palabras para su compañero en creación, Fernández. “Creo que cualquiera se podría entender bien con Ramón, porque es un gran jugador, y estoy aprovechando de tenerlo de compañero”, comentó, recordando también que, a pesar del buen nivel que está mostrando. “todavía siento que son mis primeros partidos en O’Higgins, estoy contento con mi inicio y espero seguir así”.

Comentarios