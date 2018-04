Liceo de Machalí cumple casi dos semanas en toma y reconocen no ver una pronta solución

-Pese a que tuvieron reuniones con el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, los estudiantes anunciaron que no levantaran el paro hasta que la exdirectora vuelva al liceo.

El Liceo de Machalí cumplió casi dos semanas desde que un grupo de estudiantes decidieran tomarse el recinto público, en lo que ellos dicen, debido al “despido injustificado” de la ex directora del establecimiento Marcia Lagos. Según ellos, el problema surgió luego que a dos años de asumir el puesto como directora del establecimiento, se le cesó de sus funciones bajo el argumento de que “le faltaba un papel para poder ejercer dicho cargo que dijera que dio clases por un mínimo de cinco años en el aula”. Producto de esto, el municipio la habría destituido del puesto, como dicen en el liceo “de manera irregular”. Por esta razón, los estudiantes decidieron tomarse el recinto educacional en medida de protesta en lo que ellos reclaman, fue algo injusto.

Tras días de esta movilización, que es apoyada por padres y apoderados, Diario el Rancagüino volvió hasta el recinto educacional para averiguar si han tenido algunas respuestas desde la Municipalidad, desde la Seremi de Educación, o si bien piensan dar pie atrás al paro. Marjorie Troncoso, vocera de la toma, habla sobre los avances que han tenido respecto a la movilización. “Hemos tenido noticias del alcalde y los concejales pera todavía no hay nada claro. Hemos hablado directamente con ellos, vinieron hasta acá y solamente nos dicen que ellos apoyan a la directora. Sin embargo, ninguno nos muestra papeles de los problemas que tiene, todos nos dicen que los documentos están en contraloría y que los tiene el alcalde, quien vino hasta el liceo el lunes, el mismo día que nosotros fuimos a Contraloría”.

Y como medida de presión, el movimiento estudiantil ya tiene agendada algunas actividades para dar a conocer sus demandas. “El lunes o martes iremos a Santiago, al Ministerio de Educación, donde tenemos una hora agendada. Haremos una marcha en Machalí para que la gente sepa nuestras demandas y nos apoye. Ya tenemos el apoyo de profesores, pero falta el apoyo de la comunidad, que ellos sepan lo que ocurre y se nos sumen”, añadió la vocera.

Marjorie insiste en que ellos no bajarán el paro hasta que se cumpla la petición que están pidiendo. “Nosotros no bajaremos la toma hasta que veamos a la directora sentada en el escritorio del liceo trabajando. Es la única forma de que el paro se acabe, de lo contrario seguiremos aquí. Además, el alcalde dijo que es de palabra, por ende, descarta totalmente realizar un desalojo. Por eso estaremos aquí hasta que vuelva la directora”.

Diputado evalúa instancia legislativa por presunta ilegalidad en destitución

Con el propósito de hacerse partícipe en esta compleja situación que enfrenta a la comunidad del Liceo de Machalí y autoridades del municipio local, el diputado Juan Luis Castro visitó las dependencias el lunes pasado para reunirse con esta comunidad escolar. “Para que un director esté desvinculado o inhabilitado tiene que haber un dictamen oficial, ya sea de la contraloría o un sumario cerrado y terminado. Nada de eso está presente en este caso”.

El parlamentario además anunció dos medidas: “la primera es pedir una reunión con la Contraloría Regional a objeto de dar a conocer la legalidad o los vicios de procedimientos que están de por medio y en segundo término realizar una audiencia con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde pueda ser escuchada la comunidad académica y escolar del Liceo de Machalí”, puntualizó. La primera estaba fijada para el martes pasado, mientras que la segunda se pronostica realizarse mañana martes 3 de abril desde las 17:30 horas.

