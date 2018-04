Codelco logró excedentes por casi 3 mil millones de dólares

– El presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, destacó que la empresa mantuvo sus costos competitivos y que, a pesar de una caída de un 10% en la ley de mineral, la producción del 2017 es la segunda más alta en la historia de Codelco.

El alza del precio del cobre y los esfuerzos de la minera estatal por disminuir sus costos de producción permitieron que Codelco lograra el año pasado excedentes por casi 3 mil millones de dólares.

Al entregar los resultados del 2017, el presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, indicó que “estamos entregando US$ 2.885 millones para el desarrollo del país, logramos multiplicar por seis los excedentes de 2016, lo que no se debe sólo al mejor precio del cobre. Una sexta parte corresponde netamente a la eficiencia que hemos logrado en términos de reducción de costos y mayor producción”.

Indicó que la competitividad en materia de costos es otra de las buenas noticias de la empresa. El costo directo (C1), que llegó a 135,9 centavos de dólar la libra (c/lb), es un 8% inferior al promedio del resto de la industria, un logro importante si se considera que en 2013 estaba 10% por encima. Además, la minera cumplió su meta, pues tanto el costo C1 como el neto a cátodo (218,0 c/lb) estuvieron por debajo de lo presupuestado.

MEJOR PRODUCCION

Pizarro señaló que Codelco logró la segunda mejor producción anual de su historia, con un millón 734 mil toneladas de cobre fino. “Esta contundente cifra demuestra que superamos con éxito la prueba de fuego que nos impuso el alza del precio. No nos relajamos, mantuvimos un ritmo eficiente y alcanzamos una producción que le compite a nuestro record histórico”, explicó el presidente ejecutivo.

Agregó que la productividad de Codelco aumentó de 48,5 toneladas por persona en 2016, a 51,2 toneladas por persona en 2017. Resaltó que en cada centro de trabajo, la competitividad de este indicador fue uno de los principales factores para definir las compensaciones acordadas con los trabajadores en las nueve negociaciones colectivas que enfrentó la Corporación. Estos procesos culminaron con 0% de reajuste en seis casos, 1%, en tres casos y ningún día de huelga.

Añadió que la mejor gestión y el mejor precio del cobre fueron las variables relevantes en el logro de las metas de la mayor empresa estatal de Chile, que mira al futuro con una potente cartera de proyectos y contempla una inversión de US$ 4.300 millones para 2018.

Pizarro indicó que “nuestros proyectos estructurales avanzan de acuerdo a lo planificado. Pero hay un largo camino que recorrer para asegurar nuestros niveles de producción por unos 40 años más. Para esto, es absolutamente fundamental mantener una política de capitalización”. Dentro de este plan, las principales obras en ejecución son Chuquicamata Subterránea (avance de 51,3%), Nuevo Nivel Mina de El Teniente (44,6%) y Traspaso Andina (48,6%).

CIFRAS RELEVANTES 2017:

• US$ 2.885 millones de excedentes, más de seis veces que en todo 2016.

• Más de 1 millón 734 mil toneladas de cobre fino de producción propia.

• Costos directos 8% menores al promedio del resto de la industria.

• 10% es la caída total de la ley de mineral entre 2013 y 2017.

• US$ 5.661 millones fue el Ebitda de 2017, con un margen de 38%.

• 51,2 toneladas por persona fue la productividad de Codelco en 2017.

• US$ 4.300 millones es la inversión que se contempla para 2018.

