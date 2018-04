Colusión estacional

Con la llegada del otoño se acerca la llegada de las clásicas heladas a nuestro país. Fenómeno climatológico que afecta a sectores importantes de la industria agrícola, pero que también impacta nuestro bolsillo, pues, la consecuente baja en la producción, provoca una menor rentabilidad para dicho mercado. Escenario frente al cual, el sector empresarial, varia sus precios al alza como resultado de la aplicación de la ecuación de “oferta y demanda”. Hecho que, sin embargo, no tiene nada que ver con la promoción de un incremento de precios concertada y acordada entre agricultores y/o productores de un mismo gremio. Acción que conforme a la normativa vigente, no debemos olvidar, es sancionada, penalmente y que para los concertados, tiene penas de cumplimiento efectivo, es decir, de cárcel. Ahora bien, en este sentido e independiente de las contingencias del mercado, el consumidor siempre tiene derecho a elegir libremente el bien o servicio a contratar. Esto es recibir la información de forma veraz y oportuna, conocer el precio del producto, no ser discriminado arbitrariamente etc. Por consiguiente, si bien las eventuales alzas de precios en los productos agrícolas, generalmente, a partir de esta época del año, responden a una contingencia climática, el llamado siempre es a cotizar e informarse, a fin de contar con todos los elementos de juicio a considerar, al momento de ejercer nuestros derechos como consumidor, por cotidiano y doméstico que este tema nos parezca.

Andrés Bustos Díaz

Director Departamento Derecho Comercial Universidad Andrés Bello

