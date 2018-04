En Centro Integrado de Operaciones se monitorean operaciones en la mina en El Teniente

– Actualmente, cerca del 90% de la producción de los procesos principales de la mina subterránea es operado desde el CIO, ubicado en la ciudad de Rancagua, a unos 50 kms. de distancia del yacimiento.

El gerente de Operaciones de El Teniente, Nicolás Rivera, destacó que la División es pionera en la implementación de pruebas de operación remota. Un ejemplo de ello es el Centro Integrado de Operaciones (CIO), uno de los proyectos de innovación que se han desarrollado en la búsqueda de la excelencia y del mejoramiento de su productividad y competitividad.

Explicó que dicho Centro integra y centraliza varios procesos, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real, lo que permite asignar de manera eficiente todos los recursos disponibles, capturando y agregando valor al negocio.

Resaltó que cerca del 90% de la producción de los procesos principales de la mina subterránea es operado desde el CIO, ubicado en la ciudad de Rancagua, a unos 50 kilómetros de distancia del yacimiento. Además, se cuenta con un sistema espejo ubicado al interior de la mina, que puede asumir todas las funciones en caso de necesidad.

Cabe señalar que desde el 2006 Codelco ha incorporado el concepto de las operaciones a distancia, pero un Centro Integrado de Operación no se había visto antes. Al respecto, Nicolás Rivera señaló que “la minería del futuro debe hacer las cosas de manera distinta y Codelco en particular enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes en su historia. En ello se juega la sustentabilidad del negocio”.

Agregó que en el caso de El Teniente está el desafío de poner en funcionamiento el proyecto estructural Nuevo Nivel Mina, “que significa extender las operaciones por otros 50 años y este proceso es para nosotros una oportunidad para hacer las cosas mejor de lo que la hemos hecho, innovando e incorporando la minería inteligente. Por lo demás estamos enfrentando una disminución de nuestras leyes en torno al 15% en los próximos 5 años, lo que significa un desafío adicional para mantener nuestro liderazgo”.

Resaltó que en este proceso la gestión integral es clave y significa gestionarlo todo, es decir hacer que todas las piezas del engranaje de una empresa funcionen bien coordinadas entre sí.

Indicó que actualmente la gestión integral concibe la empresa como un organismo completo e integrado en la sociedad, en el que todo está relacionado; subrayando que la visión global ya no corresponde únicamente a la alta gerencia, sino que toda la organización cuenta y todos deben quedar satisfechos con el trabajo de captura sostenida de valor.

BENEFICIOS DE LA OPERACIÓN REMOTA

Sobre los avances y resultados de la operación remota de Teniente, Rivera señaló que El Teniente ha sido una fuente constante de mejoramiento continuo, con quiebres tecnológicos a lo largo de su historia, con desarrollo minero al borde de la frontera del conocimiento en esta disciplina, que es lo que habilitó los resultados actuales. “Podemos enumerar variados beneficios de esta innovación: permite una visión global de las operaciones gracias a la centralización de la información en tiempo real en un solo lugar; mejora la calidad de las decisiones en el uso y asignación eficiente de todos los recursos disponibles; incrementa la coordinación de todos los procesos, con dirección única; da solución oportuna a las desviaciones y disminuye los tiempos de respuesta; claramente aumenta la productividad; reduce la exposición a riesgo de las personas y mejora la calidad de vida”.

Respecto a qué viene para el futuro en el Centro Integrado de Operaciones, puntualizó que “uno de los aspectos que destacamos es el desarrollo in house de esta iniciativa, con el aporte los profesionales de la División. La idea comenzó el 2009, como una idea piloto y su diseño se completó el 2011 y comenzó a operar el 2014, alcanzando su operación en pleno a inicios del año 2015. Actualmente funciona las 24 horas del día”.

Agregó que ahora se está en una segunda fase, en la que se está incluyendo operaciones de las plantas concentradoras, integrando los procesos mina-planta. Posteriormente se espera sumar a la fundición.

