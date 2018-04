Piden que el autismo sea incorporado al Auge

El pasado 31 de marzo se celebró en Chile el “día del autismo”, día que busca generar conciencia sobre esta condición.

Es por ello, que la agrupación de Autismo Rancagua, encabezado por su presidenta, Elizabeth Escobedo, viajaron hasta Santiago para marchar por los derechos de los niños que sufren esta condición, el objetivo, ser escuchados y que el Autismo sea incorporado al Plan AUGE. “Marchamos por quinta vez para pedir que el gobierno nos escuche para que nos puedan incorporar al AUGE, hay seis carpetas enviadas al gobierno anterior, pero ninguna salió del ministerio de Hacienda, hoy día el presidente Piñera, va a apoyar la ley de autismo, pero ellos están recién partiendo y eso es muy poco para lo que hemos hecho en cinco años”.

Dentro de estos cinco años que existe la agrupación han realizado diferentes trabajos con los niños que sufre esta condición y gracias a un convenio con la municipalidad, donde les permite tener personal adecuado en colegios municipales. “Hicimos un colegio con el alcalde para que en los colegios municipales tengan a los terapeutas que nuestros niños necesitan y gracias a ello ahora los colegios tienen psicopedagogas, evaluadoras diferenciales, kinesiólogos y psicólogos. Pero eso no es suficiente, ya que solo le dan 30 minutos a la semana y no es suficiente”, agregó.

Elizabeth espera que pronto haya mejoras respecto al tema y que esta conmemoración del día del autismo no quede en eso y se avance en esta materia. “Chile no tiene políticas públicas para el autismo, esa es la razón, no se puede dar una cobertura tan grande porque no existe una política pública respecto a esta materia y eso es lo que estamos pidiendo y por lo mismo fuimos a Santiago, necesitamos políticas públicas. Si bien es cierto en Chile reconoció el día de la conciencia del autismo y reconoce que tiene niños con esta condición, no saca nada con reconocer el autismo si ni siquiera lo difunden. Nosotros no festejamos, nosotros estamos peleando la reivindicación de los niños, Chile tiene un tratado de los derechos de los niños, pero los niños con autismo son vulnerados totalmente, no sé de qué derecho me hablan.”

Comentarios