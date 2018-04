Profesor de Universidad de Helsinki expuso sobre modelo de educación infantil finlandés

La charla estuvo a cargo del Profesor Lasse Lipponen, quien reflexionó sobre las reformas en la educación y atención en la Primera Infancia que, en los últimos años, se están implementando en este país.

Más de un centenar de estudiantes y académicos de diversas pedagogías de la Universidad de O´Higgins asistieron a la charla “Transformations in Finnish Early Childhood Education and Care policy and Practice”, a cargo del Profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Helsinki, Lasse Lipponen y organizada por la Escuela de Educación y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O’Higgins.

En la exposición, realizada en el Campus Rancagua, el Profesor Lipponen resumió las reformas que en los últimos años han protagonizado la educación y la atención en la Primera Infancia en Finlandia y las consecuencias de estas transformaciones para las prácticas pedagógicas cotidianas.

“Estoy visitando la Universidad de O´Higgins porque fui invitado para ver maneras de colaboración en el futuro y en esta charla estoy hablando de algunas de las grandes transformaciones en educación temprana que están tomando lugar en el mundo y cómo ellas están representadas en Finlandia. Estar en la UOH ha sido una experiencia muy positiva porque la gente está muy abierta a entender las ideas y respetar la expertise de cada uno, así que estoy muy feliz de estar aquí”, comentó el especialista Finlandés.

Lasse Lipponen es uno de los profesores más citados y con más publicaciones en el área de educación infantil a nivel mundial, además ha realizado numerosas investigaciones y posee amplias redes internacionales. “Él tiene mucho interés de cooperar en el campo de la educación, independiente del país que sea, por lo tanto que exista la posibilidad de colaborar con él y generar posibles proyectos a futuro, que pueda ayudar tanto a nuestros programas de pregrado como quizá también a nuestra línea de investigación en educación inicial, a partir de los focos tanto internacionales como locales, es maravilloso. La idea es poder aprovechar toda su expertise en el área y, al mismo tiempo, su disposición y generosidad para trabajar con nosotros”, explicó la Dra. Daniela Jadue, profesora asistente del Instituto de Ciencias de la Educación UOH.

Los estudiantes que asistieron a la charla se mostraron muy entusiasmados con el tema. “Me llamó la atención cómo en Finlandia abordan el tema de los ramos, por ejemplo, ellos no manejan las materias sólidas como matemáticas, lenguaje e inglés, sino que las trabajan a base de investigaciones, me gustó eso, que no es algo rígido y esquematizado, sino que la dan la prioridad a que el alumno se maneje de manera íntegra y flexible, que aprenda mediante sus propias capacidades y las aplique”, comentó María Consuelo Hernández, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia de la UOH.

