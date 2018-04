Estimulación temprana; amanecer del aprendizaje

Erika A. Jofré Göede

Educadora de Párvulos, Especialista Montessori

©Magister en Dirección y Liderazgo en gestión Educacional

Bajo el concepto de ser humano que plantea Comenio,“pienso, luego existo”, en su libro “Didáctica Magna” (1657) escrito para pedagogos y madres donde plantea a la pedagogía de la primera infancia como el inicio de la nueva concepción cuando explica que la educación comienza desde el nacimiento, como formadora de los nuevos profesionales que van a guiar los procesos de educación.

Para lograr una concepción de bebé desde la primera infancia tenemos que comenzar en la génesis de los procesos del desarrollo de la formación del ser humano, como lo plantea la sicóloga, Alison Gopnik (2010). “Pero aunque Sócrates no conocía los genes, no cabe duda de que sí conocía a los niños” (pág. 255)

“Los niños no son nuestro futuro sólo porque llevan nuestros genes. Para los seres humanos en particular, nuestro sentido de quiénes somos como individuos y como grupo, se haya ligado íntimamente de dónde venimos y a dónde vamos, a nuestro pasado y nuestro futuro. La capacidad humana de cambio significa que no podemos descifrar lo que es ser humano sólo analizando lo que somos ahora”. (Gopnik,2010).

En 1906, en Italia, se forma la “Casa de Bambini” la casa de los niños, creada por la Dra. Montessori, que crea los cimientos en la educación temprana en los niños y como se producen los avances en los procesos de aprendizajes cuando éstos eran realizados a más temprana edad. Como médico realiza sus procesos de observación en niños diferentes, los anormales, aquellos pequeños que habían nacido con malformaciones o habían quedado con traumas físicas mentales y otros, de un período en la historia de la humanidad, donde se mutilaron los valores de los seres humanos tanto físicos como morales de toda una sociedad que se enfermó, perjudicando a la vez todos los procesos de libertad pedagógica en importantes áreas como poder pensar, hablar, sentir.

Estimulación temprana, como base del aprendizaje, nos da la prioridad, la real importancia en la pedagogía de la primera infancia, creando conciencia que estimulación comienza en el nacimiento donde se forma el concepto de ser humano como individuo. Es fundamental que en todas las áreas del desarrollo de un bebé se dë prioridad de formar las bases de la observación como método científico, el cual nos va a brindar las pautas para apreciar las capacidades, habilidades y destrezas de un niño o niña, a través del desarrollo de éstas áreas del cerebro y luego conocer las implicancias del desarrollo de éste a través de la estimulación desde el nacimiento.

La educación temprana es la clave para abrir las puertas a niños y niñas como actores de sus vidas y no como copia de modelos automatizados e integrados a la sociedad como patrones ya establecidos.

Todo lo anterior para conocer y volver a priorizar los nuevos cambios en el área de la Educación de Párvulos; Mineduc.cl / supereduc.cl / parvularia.mineduc.cl, las nuevas acreditaciones para los Jardines Infantiles, y la primera semana de Abril 2018 se presenta la Comisión para Primera Infancia. Una invitación a conocer, estudiar y saber los deberes, derechos que Instituciones y Padres tenemos como compromiso vital con nuestros niños. Y “con todo respeto” estamos en Chile, seres humanos conscientes, no somos alienígenas, vivimos en éste hermoso planeta Tierra; ésta es la realidad de nuestros niños y sociedad hoy, ojalá todo fuera paz y amor, pero las realidades son muy distintas, nuestra labor; el cambio efectico y real, #PolíticasDeInfancia #GestiónDeCambios. “Esta es nuestra obligación hacia el niño, darle un rayo de luz, y seguir nuestro camino”/ Dra. Montessori.

Comentarios