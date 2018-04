Una persona fallecida y al menos 54 lesionados deja colisión múltiple en San Fernando

Fernando Ávila Figueroa

Foto: Manuel Barría

54 personas lesionadas, y una persona fallecida fue el resultado de una colisión múltiple ocurrido la mañana de hoy miércoles, a eso de las 08:25 de la mañana, en el kilómetro 29 de la Ruta 5 Sur sector Quilapan pista que conduce al norte del país, a la altura de la comuna de San Fernando.

La densa niebla existente en el lugar más una quema de pastizal a la orilla de la ruta sería una de las hipótesis que de las causas de este accidente, principalmente a la escasa visibilidad que existía.

Fueron 24 autos particulares, cuatro buses de pasajeros, más camiones de carga los que se vieron involucrados en el accidente. Carabineros en el lugar constató que se trató de una colisión por alcance producto de la mala visibilidad en la ruta y el fallecimiento del conductor del bus de la empresa Pullman Los Libertadores, el que chocó por la parte posterior a un camión. Dicho bus se dirigía a Santiago proveniente desde la ciudad de Talca, y los heridos fueron derivados a recintos asistenciales de San Fernando, Rengo y Rancagua, quienes presentaban lesiones menos graves. Bomberos de San Fernando, Malloa y Palmilla trabajaron en el rescate de los heridos y a las 11:07 de la mañana los voluntarios aún trabajaban en el rescate del cuerpo del chofer fallecido.

El hecho provocó un kilométrico atochamiento vehicular, que se mantiene hasta el momento, por lo que Carabineros instó a que si no se tienen viajes urgentes en dirección al norte, suspender dichos viajes y así no entorpecer los peritajes. Aún no hay un horario como para que el trafico hacia el norte por la carretera sea repuesto. De hecho se calcula que existe al menos una hora de espera para recorrer 5 km entre entre San Fernando y cruce El Tambo en San Vicente, por una de las pocas rutas alternativas que existe.

Personal de la SIAT de Carabineros trabajó en el lugar de los hechos, sin embargo, desde Carabineros se confirmó la existencia de una quema de pastizales a orillas de la ruta, sumado a la niebla existente originaba una escasa visibilidad.

Según información del Comandante del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, José Peñaloza, en el lugar trabajaron cuerpos de Bomberos de San Fernando, Placilla y Pelequén, sumado al trabajo del SAMU, quienes debieron atender con mayor rigurosidad a una persona que viajaba en uno de los camiones involucrados, quien presentaba una fractura en una de sus piernas.

