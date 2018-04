Sebastián Dávalos  pide que fiscal Arias de un paso al costado del caso Caval

El hijo de Michelle Bachelet cree que es imposible que el Fiscal Arias no haya sabido de todas las filtraciones que ha habido desde la Fiscalía de Rancagua. “Debería hacer un acto republicano y dar un paso al costado”, aseguró.

Nuevamente llegó a Rancagua Sebastián Dávalos en el marco de la investigación del caso Caval. En la oportunidad, la defensa del hijo de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, pretendía que se levantara la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, esto por un viaje de negocios que tendría Dávalos.

En la ocasión, la Corte de Apelaciones de Rancagua aceptó la medida y levantó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, la que se decretó dentro de la arista Vial Concha. Dávalos manifestó su conformidad con la determinación, ya que asegura que no hubo nada concreto en el caso, asegurando que la Fiscalía no ha sido capaz de demostrar que ha tenido participación en la arista que se investiga y por la cual se le formalizó.

Agregó que tiene la certeza de que no hay pruebas para llegar a un juicio, creyendo que si se llega tal juicio quedará desacreditado el Ministerio Público. Dávalos sostuvo que no ha cometido falta ni delito, que el tiempo le dará la razón, creyendo que el Fiscal Emiliano Arias “debe dedicarse a programas de televisión, quizás debería dedicarse a eso y dedicarse a un matinal o algo por el estilo”, adujo.

El hijo de Michelle Bachelet cree que es imposible que el Fiscal Arias no haya sabido de todas las filtraciones que ha habido desde la Fiscalía de Rancagua. “Debería hacer un acto republicano y dar un paso al costado”, dijo Sebastián Dávalos.

Para el abogado de Dávalos, Carlos Fierro, lo expuesto ayer miércoles potencia la falta de participación de su defendido, que se basa en cuatro elementos del tipo penal que son el engaño, el error, el perjuicio y la disposición patrimonial, aduciendo que ninguno de los antecedentes que expuso el fiscal da cuenta de su existencia real, asegurando que se trata de una imputación artificiosa y no ajustada al mérito del proceso, lo que asegura quedó refrendado en el fallo.

Agregó que la Fiscalía no ha presentado ningún antecedente que de cuenta que Dávalos contribuyó a un engaño de manera activa, esperando que se agoten las diligencias que ha sustentado que dicen relación con la inocencia de Dávalos. Puntualizó que su representado viajará al extranjero por temas laborales.

Por su parte, la fiscal Marcia Allende, sostuvo que los hechos por los que el Ministerio Público formalizó a Dávalos no están prescritos, lo que hace que la investigación continúa, mientras que respecto a la cautelares, la Corte de Apelaciones revocó la medida debido a que consideró que faltan antecedentes para acreditar la estafa.

La fiscal rescató que no se haya decretado la prescripción, añadiendo que el Ministerio Público tiene y seguirá recabando antecedentes en virtud del principio de objetividad, indicando que estudiarán detalladamente este fallo, enfatizando que Dávalos dejó de trabajar como funcionario público en el primer semestre del año 2012. En el segundo semestre de ese año, hasta que asumió en La Moneda el año 2014, sólo tenía boletas de Caval, ya que todos sus ingresos, boletas emitidas, remuneraciones, liquidaciones de sueldo eran de Caval, salvo dos boletas como profesor ayudante de dos tesis por 200 mil pesos cada una, agregando la fiscal que el perjuicio a Gonzalo Vial Concha fue de más mil 300 millones de pesos, los que estarían en su patrimonio con depósitos en efectivo que no se saben de qué son, ya que Dávalos no tenía otra actividad remunerada. De este modo el Ministerio Público entiende que es un antecedente que se podría tomar en consideración.

