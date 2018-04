Chépica recibirá la segunda fecha del Campeonato Regional de Básquetbol

Luego del exitoso debut del torneo en Machalí, esta comuna colchagüina vivirá una intensa jornada de sábado.

Ricardo Obando

El gimnasio municipal de la comuna de Chépica, será el escenario para la segunda fecha del Campeonato Regional de Básquetbol 2018.

Luego del estreno del torneo, efectuado en Machalí, la competencia se trasladará hasta el valle de Colchagua para los seis encuentros de la jornada.

En ese sentido, la programación tendrá en acción en primer término al grupo B, ya que desde las 14.30 horas de este sábado, Warlocks de Machalí se medirán frente al Colegio Quimahue. En este duelo, los machalinos llegan con su mejor jugador, Felipe Gajardo, a la carpeta del municipal chépicano a la cabeza, para tratar de conseguir la victoria ante uno de los candidatos de la temporada, que tienen en sus filas al argentino Marco Della Mea, al máximo goleador de la fecha 1, José Madrid, y al ex campeón profesional con Tinguiririca San Fernando, Cristian Zamorano.

Posteriormente, desde las 15.40 horas, será el turno para Provincial Colchagua y Municipal San Vicente. Ambos elencos, llegan urgidos por una victoria, más cuando su estreno no fue el que esperaban.

Luego, a las 16.50 horas, se producirá el choque de rancagüinos entre Manzanal y Fénix Libertad.

Más tarde, saltarán a la cancha los integrantes del grupo A. Ahí, desde las 18.00 horas, jugarán Deportes Santa Cruz y Deportivo San Fernando. Ambos quintetos llegan con victorias a su haber, y en el caso de los santacruzanos, espera contar con el también ex campeón profesional Benjamín Acuña.

En el semifondo, a las 19.10 horas, Unión Basquetbol Cachapoal buscará marcar diferencias frente a Mostazal. Los dirigidos por Emilio Escobar buscar su primera victoria, luego de dos años de ausencia del principal torneo de la región, mientras que los dirigidos por Juan Soto quieren limpiar su imagen del primer duelo donde cayeron contundentemente ante Old´s Magic.

Y, para el partido estelar, fijado para las 20.15 horas, los dueños de casa, Chépica Basquetbol jugará frente a Old´s Magic de Rancagua.

Comentarios