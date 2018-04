EDITORIAL: La clase media

Durante la campaña mucho se dijo sobre la aspiración a interpretar correctamente los anhelos y temores de los sectores medios emergentes, esos que le dieron la espalda a la centro-izquierda y votaron por el actual mandatario.

“Una sociedad que transita de la pobreza a la clase media tiene conciencia de su mejor calidad de vida, un sentimiento meritocrático y grandes aspiraciones de movilidad social, pero al mismo tiempo enfrenta grandes temores”, dijo durante la campaña Gonzalo Blumel, el actual Ministro Secretario General de la Presidencia.

Es que no deja de ser cierto que la clase media está desprotegida, lo más ricos tienen los recursos para batirse con sus propias armas y los más pobres si bien presentan grandes necesidades, tienen un gran apoyo estatal. Esperamos que este apoyo estatal a los más necesitados no solo se mantenga, sino que se profundice y que permita a cada uno de nosotros poder tener una mejor calidad de vida, pero queda una gran deuda pendiente con la clase media que sin los grandes recursos de los más ricos y sin el apoyo estatal debe con sus propias armas subsistir, llegando incluso al absurdo que en ciertas circunstancias a una persona no le conviene ganar más, porque es más lo que pierde, al no calificar para ciertos programas estatales, si sus ingresos aumentan.

De hecho diversos estudios coinciden en que gran parte de los chilenos vive con incertidumbre de perder el bienestar alcanzado, situación que visualizó la actual alianza gobernante durante la campaña señalando la desprotección que miles de familias sienten ante enfermedades graves, desempleo, vejez, el acceso de los hijos a la educación superior y delitos de gravedad.

En como la actual administración responda a estas inquietudes se jugará gran parte de la posibilidad de proyectar a la actual alianza gobernante en otros cuatro años más de gobierno.

Lo anterior sin considerar que los problemas de la desigual distribución de la riqueza persisten y son urgentes de resolver. Según el FMI (Fondo Monetario Internacional), Chile alcanzó un Producto Interno Bruto por persona ajustado por poder de compra de 24 mil dólares, o sea, $14,5 millones al año y si pensamos en un hogar de 4 personas, estaríamos hablando de $32 millones al año, algo así como $2,7 millones al mes. ¿Cuántas familias chilenas registran este nivel de ingreso?

Al revisar los datos de la encuesta Casen se puede concluir que solo en el último decil (10% de los hogares más ricos) se observa un ingreso mensual promedio de 26.000 dólares y por tanto, es el único grupo que pasaría a ser representativo de ese Chile que muestran los números del FMI.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director

