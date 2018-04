O’Higgins quiere hacerse fuerte en base a sus convicciones y no respecto al mal momento de Unión Española

Este jueves, el DT Gabriel Milito puntualizó que deben ir a Santa Laura a hacer su partido, evitando que el ambiente contamine la idea que tiene el equipo celeste.

Ricardo Obando

El ambiente contaminado que se respira en el estadio Santa Laura, esperan no los contagie. En O’Higgins, tienen claro que el domingo deberán ir al recinto de la Plaza Chacabuco a hacer su juego, evitando que el mal momento que vive Unión Española traspase fronteras y los aleje de lo que deben hacer.

Así lo cree el entrenador Gabriel Milito, quien ayer, se refirió a lo que será el duelo estelar de la jornada de domingo, donde espera vuelvan a Rancagua con los tres puntos luego de exponer lo mejor de su repertorio, así como lo hizo contra San Luis la semana pasada en el estadio El Teniente.

“Nosotros vamos a intentar imponer nuestro juego, intentar dominar el partido teniendo la pelota porque nos gusta, porque el equipo se va sintiendo cada vez mejor con ella y jugando de esa forma. Nosotros no podemos alejarnos de esa propuesta”, expuso.

Además, Milito dijo que, en caso que Unión recupere su forma, “tendremos que jugar otro tipo de partido, porque también se puede ser competitivo retrocediendo y sin tener la pelota”.

Ahora bien, sobre el ambiente que se vive en el convulsionado reducto de la calle Julio Martínez Pradanos, el DT de los rancagüinos apuntó que “muchas veces los equipos atraviesan momentos. Siento que Unión Española es un buen equipo, que nuestra referencia no tiene que ser únicamente sobre su momento actual, sino que también reconociendo que en el pasado campeonato han tenido opciones de ser campeones hasta el último partido. Ahora, después, nosotros tenemos que prepararnos para jugar contra esa Unión Española, imaginando el escenario en que nos ponga alerta y nos aleje de pensar que será un partido sencillo”.

Es más, el ex jugador del Barcelona de España sentenció que “hay que jugar siempre con humildad y con las guardias altas, porque si no, tienes muchas posibilidades de perder. Nosotros no podemos caer en esa trampa”.

Junto con ello, manifestó que “no tenemos que pensar en ese tipo de cosas, son cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, y nos tenemos que hacer responsables de lo nuestro, que es seguir por la senda de los triunfos, seguir creciendo como equipo y si es posible aumentar nuestro comportamiento en cada partido”.

SIN DUDAS

Con Nicolás Mazzola completamente recuperado luego de abandonar la práctica el martes, donde resultó contundido, el Capo de Provincia no tiene dudas para el encuentro del domingo.

De momento, Milito y su cuerpo técnico repetirán la formación que goleó a San Luis en la fecha anterior, ratificando así que, como se dice en la hípica, “caballo que gana, repite”.

En tanto, Pablo Calandria, que esta semana volvió a entrenar de lleno con el primer equipo no estaría siendo considerado en la nómina de citados, pero si podría reaparecer el sábado 14 de abril, cuando O’Higgins reciba a Universidad Católica en el estadio El Teniente.

Comentarios