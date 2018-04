Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina con 37 puntos buenos son los nuevos campeones de Chile

Montando a Compadre y Caballero, Asociación Malleco, Club Purén, se transformaran en los nuevos monarcas del rodeo.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos Héctor Vargas

Domingo soleado y de agradable temperatura en Rancagua, ideal para las miles de personas que llegaron desde muy temprano a conocer quiénes serían los nuevos campeones de la versión número 70 del Champion de Chile. La presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, engalanó esta nueva versión de la fiesta del rodeo chileno. Pasadas las 15:30 de la tarde el Mandatario se hizo presente y se dirigió a los presentes, saludando a los corraleros, recordando que el rodeo es parte de la historia del país desde el tiempo de la Colonia, agradeciendo a todos quienes llevan el mundo rural y las tradiciones en el alma, ya que es parte de patrimonio y la identidad del país.

Según Piñera, el rodeo ennoblece al país, ya que alimenta al mundo rural y el campo. “Nuestro folclor, nuestro rodeo, nuestras tradiciones, nuestra identidad están más vivas y fuertes que nunca. Quiero que sepan que van a tener un Presidente amigo del campo, amigo del mundo rural, amigo de muestras tradiciones”, dijo el Presidente .

Para hacer más grata la espera no estaba demás degustar apetitosas carnes, empanadas o brebajes típicos de una fiesta de estas características. Otros optaban por cotizar mantas, sombreros o espuelas para renovar sus aperos, o simplemente llevarse un hermoso recuerdo hecho por artesanos.

A eso de las 17 horas una medialuna monumental repleta esperaban la corrida del último animal, al son de las tonadas aplaudía a radiar cada atajada o reprobaban si no estaban de acuerdo con alguna puntuación. La tarde avanzaba y las 39 colleras que corrían el primer animal esperaban pasar al segundo, ilusión que iba aumentando cuando iban pasando cada obstáculo. Fue así como 23 colleras pasaron al segundo animal. En tanto al tercer animal corrieron 13 colleras. Fue así como se llegó a uno de los momentos cúlmines de la jornada, la corrida del cuarto animal, que llevaría a conocer a los nuevos campeones de Chile. Fueron seis colleras, de 23 puntos hacia arriba las que finalmente llegaron a esta instancia final. Previo a que comenzara el cuarto animal decenas de botellas plásticas cayeron a la medialuna, como protesta del público a quien no siguió el juego con muñeco que pasaba de tribuna a tribuna.

19:30 de la tarde y la Medialuna Monumental conocía a sus nuevos campeones de Chile, un final de infarto para que Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina con 37 puntos buenos montando a Compadre y Caballero, Asociación Malleco, Club Purén, se transformaran en los nuevos monarcas del rodeo.

Segundo lugar fue para Juan Antonio Bozo y Claudio Krause con 36 puntos buenos, montando a Distinguido II y Don Facha, de la Asociación Bio Bio, de la Asociación Bio Bio.

El tercer lugar fue para los jinetes Eduardo Tamayo y Juan Carlos Loaiza con 32 puntos buenos montando a Isleña e Isaura, de la Asociación Valdivia, Club Futrono, Criadero Santa Isabel.

