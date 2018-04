El deporte de Machalí tiene nuevo líder

El técnico de la selección nacional de balonmano, Alex O’Brien Araya, asumió como nuevo gerente de la Corporación de Deportes de esa comuna.

La semana recién pasada, en acuerdo unánime del directorio, asumió el nuevo gerente de la Corporación de Deportes y Recreación de Machalí. La responsabilidad y conducción, que también cuenta con la anuencia del alcalde José Miguel Urrutia, recayó en el joven profesor de Educación Física y técnico de la selección chilena de Balonmano, Alex O’Brien Araya (31).

Tras la salida de Diego Ramírez, hoy Seremi del Deporte en la región de O’Higgins, el actual instructor del taller gratuito de balonmano, asumió el desafío de mantener y consolidar el nivel de la institución y de hacerla crecer hacia otras áreas de la actividad física.

“Esta noticia me llegó de sorpresa y la tomo con la mayor de las responsabilidades. Me siento preparado para responder a la confianza del alcalde, a quien agradezco y también para otorgar el mejor servicio a los vecinos de Machalí y sus deportistas. Ahora solo me queda trabajar con rigor, transparencia y mucha fuerza”, sostuvo O’Brien.

MUCHA PROYECCIÓN

El ex gerente de la corporación, Diego Ramírez, entregó su respaldo y destacó que, “el profesionalismo de Alex es a toda prueba. Llegó como un profesor más y poco a poco, se transformó en un líder entre sus pares. Organizó la primera Liga Infantil de Balonmano, detectó a grandes talentos como el “Tanque” López ( hoy seleccionado adulto de la disciplina), se capacitó

en Europa y consecuencia de todo lo anterior, fue llamado a integrar el staff técnico de Chile. Por tanto, este cargo es fruto de su esfuerzo y superación. Le deseo el mayor de los éxitos”, dijo el ahora jefe sectorial del gobierno.

En tanto, el alcalde José Miguel Urrutia, también envió sus parabienes, porque dijo “O’Brien es un profesional con mucha proyección, que conoce nuestra realidad y sabe los puntos donde potenciarnos. Creemos con convicción, que volcará toda su experiencia, en favor del desarrollo del deporte machalino”.

