Precipitaciones llegarían este martes a la región 

Durante la tarde podrían dejarse sentir las primeras precipitaciones de este otoño asociadas a un sistema frontal, las que se intensificarían en la costa y zona sur de la región hacia el final del día.

Juvenal Arancibia D.

Desde la madrugada de este martes comenzará el lento ingreso del primer sistema frontal que logra poner pie en nuestra región en lo que va del año iniciando formalmente el periodo otoño – invierno en O’Higgins.

Y es que pese a que las temperaturas no parecieran auguran la cercanía del invierno, lo cierto es que las condiciones climáticas en el Océano Pacífico dan cuenta de una actividad asociada a un invierno más seco de lo normal lo que no quiere decir tampoco que no se producirán eventos hidrometeorológicos, por lo que al finalizar la estación húmeda nuestra región puede que presente un déficit de precipitaciones respecto a un año normal.

En lo que respecta al sistema frontal que hasta la tarde del miércoles podría dejar precipitaciones en distintos sectores de la región, se espera una mayor intensidad en la costa y en las comunas más sureñas del Valle Central con montos que deberían rondar los 0 a 5 milímetros; con rachas de viento en el litoral de hasta 40 km/h.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro difícilmente se precipitara más allá de los 18 grados durante el día con mínimas aproximadas de 7 u 8 grados en el Valle y 13 a 14 grados Celsius en la costa.

De la misma manera, la Dirección Meteorológica de Chile no descarta la ocurrencia de fenómenos de tormentas eléctricas en las precordilleras de las regiones de O’Higgins hasta el Maule; además se esperan nevadas sobre los 1.500 msnm y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

REVISIONES OTOÑALES ANTES DE LAS LLUVIAS

Otoño es una estación particularmente bella, y es que si bien su llegada nos indica que atrás quedaron las vacaciones y el tiempo de esparcimiento en piscinas y playas, también nos deja un fenómeno visual en la vegetación de la ciudad que lentamente deja atrás el verde para adoptar unos maduros tonos sepia.

Pero el cambio en el follaje de los árboles también nos puede pasar una mala jugada si no estamos atentos ya que la caída y acumulación de las hojas en techumbres, canales y resumideros puede hacernos un muy mal rato. Por esto aquí dejamos algunas recomendaciones para esta estación:

• Recuerda barrer y embolsar las hojas de la vereda. Así ayudarás a evitar anegamiento de calles y hogares.

• Revisa techumbres para evitar filtraciones, que no solo evitarán el daño al interior del hogar, sino también la posibilidad de cortocircuitos.

• Limpia canaletas. Recuerda que éstas NO deben caer a la cámara de desagüe destinada a la evacuación de aguas servidas del hogar.

