Caos en el frontis de la Gobernación por masiva llegada de extranjeros

– La complicada situación se dio por atenciones que sirven para regularizar documentación de los inmigrantes.

Gisella Abarca

Por segunda vez en este año, una confusa situación que desencadenó en un caos de proporciones en el frontis de la Gobernación de Cachapoal. Y es que desde la madrugada del domingo comenzaron a llegar los primeros extranjeros a las afueras de la entidad pública ubicada en el centro de Rancagua para optar a atenciones que sirven para regularizar documentación de inmigrantes.

Esta situación no es primera vez que se apodera del edificio público, pues se repitió los primeros días de febrero, oportunidad en que se entregaban cien números diarios para la atención del mes

“Estoy desde las 5 de la mañana a la espera que me atienda, vengo de Santiago, trabajo y vivo allá, pero por la cantidad de gente que hay acá yo creo que no se va a poder y ya he perdido dos días de trabajo” sostuvo la venezolana Mauris.

Por su parte, Luz Dari de Colombia aún y con pocas esperanzas esperaba su turno para estampar su pasaporte “hay mucha gente que viene a hacer los trámites y eso ha colapsado el sistema, faltan más funcionarios que los ayuden a poder organizar”.

Así, en la madrugada de este lunes, en las afueras de la repartición pública ya habían más de mil personas, cifra que según pasaban las horas fue creciendo considerablemente y pasadas las 10:00 horas, en el frontis de la gobernación ya se apostaban cerca de 2 mil personas.

UN ATESTADO SERVICIO

Como todos los lunes, a las 08:00 horas de ayer, la gobernación abrió sus puertas para atención de público y con ello comenzar con la atención de extranjeros que necesitan regularizar sus documentos migratorios.

Si bien, unos mil de ellos llegaron a tempranas horas, respetaron filas y se organizaron para su turno de atención; hubo otro grupo de extranjeros que pasaron a llevar los derechos de todos por optar a esta atención, sin respetar niños, embarazadas o tercera edad.

Un complicado embrollo y una caótica atención que fue reconocido por la Gobernadora de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, quien aseguró que “esto no es el primer día, desde que asumí me ha tocado todos los días una gran afluencia de inmigrantes en la Gobernación. He pedido en reiteradas oportunidades auxilio a la Fuerzas Especiales para contener a la gente que está esperando, lo que le puse prioridad desde el día uno, desde que asumí”, explicó la autoridad.

La gobernadora argumentó que la situación se desencadenó porque “tenemos una barrera ideomática muy grande, ellos (haitianos) no hablan español y tampoco lo entienden, y hoy no tengo traductores en la Gobernación. Además, estamos atendiendo a la gente que desde octubre no se le atendió y ya estaban en carácter de ilegales. A esto se le suma gente que diariamente viene a solicitar documentación, entonces se juntaros estos públicos de extranjeros e inmigrantes y los estamos tratando de atender. Solo la semana pasada atendimos a más de mil personas, estamos haciendo todo lo posible por descongestionar”, sostuvo Mangelsdorff.

Agregó que a su llegada “Nos dimos cuenta que había un sin número de inconvenientes”, por eso puso acelerador a la causa y con un trabajo en conjunto entre las entidades competentes tratan de hacer más expedito los trámites “hoy estamos resolviendo todo lo que no se atendió el año pasado. Hoy estoy en plena ejecución de un plan de contingencia a contar del viernes pasado, gracias a la disposición de la PDI y del Registro Civil que son instituciones claves en la tramitación de las visas o permisos de trabajo para que esto sea más expedito”.

La Gobernadora informó que durante la jornada de ayer además de los cuatro funcionarios del Departamento de Extranjería trabajando por la contingencia, y la totalidad de los funcionarios de la Gobernación que se sumaron a la tarea, debido al gran número de extranjeros que necesitaban atención.

Destacó que esta contingencia “ocurre en todo el país, no sólo en esta Gobernación. El año pasado, en este mismo trimestre -enero a abril- teníamos 700 solicitudes de visa y hoy tenemos alrededor de 5 mil. La realidad es que tenemos gran llegada de inmigrantes, es por eso que el Presidente Piñera le ha dado prioridad para poder formular un nuevo sistema de migración”.

Consultada si vienen extranjeros de la Región Metropolitana a tramitar sus documentos, la Gobernadora explicó que “eso más que nada son rumores, acá se verifican los antecedentes y documentos y aquí solamente se atiende lo que compete a la Provincia de Cachapoal”.

Debido a la gran cantidad de extranjeros que llegó al lugar, y para mantener el orden público, entre la gran aglomeración de gente que existía, Carabineros solicitó Fuerzas Especiales que reforzaron las unidades de la Primera Comisaría de Rancagua. Mientras que el municipio de Rancagua facilitó un punto de hidratación para los que se apostaban en las afueras de la entidad pública.

