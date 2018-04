Liceo de Machalí retorna a clases con docente del plantel como directora temporal

Los alumnos comenzaron la movilización luego del despido de Marcia Lagos. La comunidad escolar regresa a sus actividades a contar de este miércoles 11 de abril. Desde el Mineduc indican que el municipio debería llamar a concurso, por Alta Dirección Pública, para cubrir el puesto de forma definitiva.

El Liceo de Machalí regresa a clases a contar de este miércoles 11 de abril, luego de tres semanas de movilizaciones. La reanudación de actividades ocurre luego de que llegaran a un acuerdo con el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia. De acuerdo con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, las partes confluyeron en 10 puntos que condicionaban la entrega del establecimiento y el retorno a las aulas.

Las manifestaciones comenzaron después de que la ex directora del establecimiento fue desvinculada de sus funciones, caso que llegó a Contraloría para que el ente determinara si la decisión del edil se ajustaba o no a derecho. El organismo fiscalizador habría indicado que la autoridad hizo ejercicio de la potestad de la cual es titular, por lo que el despido de Marcia Lagos no habría sido arbitrario. Miembros del plantel señalaban lo contrario, argumentando que su salida tuvo lugar luego de que expresara su deseo de hacer cambios dentro el equipo directivo del colegio -ver edición del 24 de marzo en el papel y del 25 de marzo en la web de El Rancagüino-.

Alumnos y apoderados del recinto se reunieron con el seremi de Educación, Leonardo Fuentes. El encuentro se efectuó este lunes 9 de abril. En línea con un comunicado de la cartera, Felipe Hernández, vocero de los escolares, destacó que Fuentes “ha estado en contacto directo con nosotros, para interceder entre nuestras demandas y el municipio. Por eso es que hoy vinimos a agradecerle su gestión y a comentarle que mañana (miércoles) regresamos a clases”.

En cuanto a la recuperación de sesiones, los alumnos resolverán el asunto mediante votación. Las alternativas son recobrar la primera semana de vacaciones de invierno o bien los días sábados. Una vez que la mayoría exprese su opinión, se entregará la propuesta al Departamento Provincial de Educación de Cachapoal.

Por su parte, el seremi Leonardo Fuentes aseguró estar “muy conforme de la voluntad del alcalde y de los alumnos, para deponer la toma y lograr algunos acuerdos que permitan avanzar en el modelo de enseñanza propuesto. Hemos estado monitoreando esta situación, siempre acercando posiciones, y hoy (lunes 9) fuimos convocados por los estudiantes para apoyar el acuerdo”.

El secretario regional adelantó que “ahora viene un plan de recuperación que desarrollarán en conjunto, además de la materialización de ciertos compromisos, donde el Mineduc también asume intermediar en pasantías y en una mayor vinculación con entornos laborales, como también en apoyo vocacional, situación que será solicitada a la mesa IES (Instituciones de Educación Superior)”, garantizó la autoridad.

El documento de acuerdo también señala que desde este miércoles 11 de abril asumirá temporalmente la dirección la profesora Francisca Martínez, quien es docente del establecimiento, requerimiento que habría sido presentado por los jóvenes. Desde el ministerio explican que el cargo debería ser cubierto por Alta Dirección Pública, convocatoria que llevaría a cabo la Municipalidad de Machalí. Por otro lado, impulsarán capacitaciones sobre convivencia escolar a docentes, con tal de mejorar el clima liceano. Asimismo se proyectan mejoras de infraestructura, para brindar más comodidad y bienestar a la comunidad escolar.

