Seremi de Cultura se abre a entregar financiamiento al Teatro Regional

Lucía Muñoz, designada en el cargo por el Presidente Piñera, afirmó que si el recinto tiene un problema, pero se pretende que sus elencos “de alto costo” lleguen a todas las comunas, “es una línea que debe ser estudiada”. De acuerdo con la autoridad, el alcalde Eduardo Soto tendría “la mejor disposición” para que el equipo del espacio trabaje “de manera un poco más autónoma”.

Marcela Catalán

Hace unas semanas atrás que el intendente Juan Masferrer oficializó al nuevo gabinete regional, asumiendo Lucía Muñoz Sandoval como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La timonel de Renovación Nacional en O’Higgins es la primera autoridad local en ostentar dicho título. Y es que de no haber sido creado el ministerio del ramo, se habría convertido en directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -la última en llevar tal puesto fue Ximena Nogueira, en representación de Michelle Bachelet-.

El vínculo de Muñoz con el sector se remonta a tiempo atrás, pues fundó la Corporación Cultural de Rengo y ejerció como su presidenta durante 20 años. También tiene lazos con el mundo de la educación, ya que fue sostenedora y directora del Colegio San Antonio del Baluarte por tres décadas.

En cuanto a su carrera dentro de RN, fue dirigenta comunal de Rengo e igualmente a nivel distrital.

En base a su experiencia en el sector y considerando los lineamientos con que asume la cartera, ¿cómo encontró la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio?

Una de las falencias es que el Cnca fue transformado en ministerio, sin contar con la estructura para funcionar como tal, pues la ley fue promulgada el 28 de febrero y el 1 de marzo ya era ministerio. Los funcionarios que hace años están en el sistema se encuentran muy molestos, por las implicancias de instalarse (dentro de la nueva institución), pero sin contar con las herramientas para encargarse de ello. Ha sido un proceso complicado para la ministra (Alejandra Pérez Lecaros) y para toda la gente que intenta regularizar el tema. Ha demorado un poco (la puesta en marcha). No obstante, llegó la resolución del decreto de mi nombramiento y asumí desde el 22 de marzo. Eso era fundamental para que pudiera firmar autorizaciones o documentos que nos tenían entrampados, con un montón de cosas por resolver. Tal vez eso ha sido lo más negativo, entre comillas.

En vista de la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿sus trabajadores a nivel regional darán abasto para cumplir con sus nuevas obligaciones? Debe haber un reordenamiento. Debemos incorporar a lo menos a dos profesionales más en un área. Además debemos resolver un tema de infraestructura: hoy la secretaría regional está instalada en un edificio que fue entregado en comotado después del terremoto de 2010 (en Gamero N°551, Rancagua). Antes la cartera se ubicaba en el segundo piso de la Gobernación de Cachapoal (a un costado de la Plaza de Los Héroes), pero es difícil recuperar ese espacio, porque hoy es ocupado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef). Por ello ya conversé con el seremi de Bienes Nacionales (Christian Villegas) para ver la mejor opción, que es disponer de un terreno de ellos, a través de un comodato a largo plazo, pudiendo postular a fondos para construir en el mediano plazo un edificio. Éste debe reunir todas las condiciones para hacer una muy buena gestión.

El tema surgió a partir de ex directores (del Cnca a nivel regional). Es una necesidad, porque las dependencias físicas que hoy ocupamos no están acondicionadas ni son tan buenas como quisiéramos. Además el ministerio debe crecer, debiendo incorporarse muchas áreas. De hecho, debiéramos estar todos en un solo lugar, con todas las comodidades que significa un lugar moderno, junto con la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ahora perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural) y el Museo Regional. Sería lo ideal, para operar administrativamente mejor.

¿Cómo calificaría la gestión de la directora saliente, Ximena Nogueira, quien ocupó el cargo en representación de la ex Presidenta Bachelet?

Los programas desarrollados durante estos años han sido bien evaluados a nivel central, en términos de cumplimiento y rendiciones respecto del manejo de recursos públicos. En ese sentido, no hay problemas. Sí creo que hay un déficit en cuanto al clima organizacional al interior de la unidad de trabajo. Hemos conversado con los funcionarios y se trataría de un déficit que viene hace mucho tiempo, de por lo menos cuatro años atrás. Nuestro sello debe ser lo contrario: laborar más como equipo y no sólo como un grupo de trabajo, que todos estén mucho más en sintonía con sus compañeros, desempeñándose de manera más colaborativa. Eso es posible, siempre y cuando estemos todos en la misma línea. Hay que trabajar en armonía, con motivación, lo cual nos permitirá hacer las cosas de modo mucho más eficiente.

¿Eso implica una reconfiguración, más que despidos?

Sí.

En cuanto a su gestión y a los lineamientos dados por el Presidente Piñera, ¿qué medidas nuevas aplicarán? ¿Qué sello pretender dar a su administración?

Nuestro Presidente quiere que la cultura llegue a todos, porque es de todos y para todos. Eso significa optimizar el uso de todos los espacios culturales de la región, sacándoles más provecho y colaborando con los gestores. Es muy necesario que ellos y los artistas se sientan parte del proceso. Esa será una de mis principales tareas, por lo que debemos motivar a los alcaldes y ellos a sus equipos. La idea es estar en buena sintonía y que postulen oportunamente a los fondos existentes, que son muchos. También hay que ser equitativos con su distribución a nivel regional, para que no se concentren en algunas comunas.

Los eventos son una de las instancias con que las autoridades llegan más directo a la población, ¿la idea igualmente es generar más actividades para el público general, aumentando el alcance de la cultura?

Por supuesto, y hay muchos eventos programados. Por ejemplo, el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) tiene 14 presentaciones agendadas este año en la región. Eso es mucho y ya definimos a 12 comunas para que allí actúen, sólo debiendo determinar dónde serán las últimas de diciembre. Bafona motiva a mucha gente, por lo que todo debe resultar excelente, con buena difusión. Ya hubo quejas respecto a una presentación en Rengo. Hubo muy poca difusión y (fue) muy poca gente, en comparación con comunas mucho más pequeñas y donde los recintos estaban repletos. Eso pasa por el compromiso de los alcaldes y de los gestores culturales de cada comuna, por lo que pondremos énfasis en ese aspecto.

Igualmente me reuní con el seremi de Educación (Leonardo Fuentes), porque estamos en la misma línea: queremos que exista una muy buena coordinación (entre ambas carteras), permitiendo que las escuelas estén abiertas a nuestros programas y que tengan una mayor participación en estos. Hay un déficit en ese sentido, pero esperamos cambiar la realidad.

El Teatro Regional ha pasado por problemas en los últimos dos años. En su momento se dijo que aún cuando el Cnca destinó dinero para su construcción, igual la entidad no tenía mayor acceso para organizar eventos allí. Por su parte, los administradores del recinto alegaban que su principal fuente de financiamiento era la Municipalidad de Rancagua. ¿Cuál será su postura ante esta situación?

Queremos tener la mejor de las relaciones con el espacio y recomponer los vínculos, ya que las instituciones estaban un poco distanciadas. Los dos tienen razón. El principal sustento es municipal y eso lo sabemos, pero también el ministerio puso importantes fondos para su construcción. No obstante, se debe buscar un equilibrio. Hay que desarrollar un trabajo mancomunado, buscando cómo optimizar los recursos y abordar las implicancias de tener este tremendo edificio en la ciudad, pero que tiene carácter regional. Y eso no puede perderse de vista, por lo cual ya tuvimos una conversación con sus actuales administradores y ellos están con una muy buena disposición, encontrándose mucho más abiertos a hacer, recibir y programar eventos ahí.

¿Se refiere a actividades que nazcan desde el ministerio, pero que se lleven a cabo en sus dependencias?

Sí, y todo lo que surja desde las agrupaciones. Debemos apoyarlos. Ellos hicieron una reestructuración y la buena disposición está. Por tanto, me atrevo a decir que funcionaremos bien y que realizaremos una excelente labor en conjunto.

¿Su idea es que las actividades del Teatro Regional lleguen efectivamente a otras comunas de O’Higgins?

El objetivo es que sus elencos puedan ir a distintas comunas, pues están generando importantes espectáculos. Y ellos (los administradores) lo han expresado así. Están dispuestos a ello, siempre y cuando haya una colaboración no sólo del ministerio.

¿Se refiere a que ustedes aporten dineros para su gestión?

En algunos temas, sí. También es relevante que las infraestructuras de las comunas sean las adecuadas, para que así puedan presentarse. Se trata de cómo comprometemos a los alcaldes, a los artistas y a las agrupaciones. Nosotros debemos ser el hilo conductor. En ese sentido, por supuesto que nos corresponde y así me lo ha expresado el intendente, quien desea optimizar uso de los espacios, en especial el Teatro Regional.

¿Se reunió con el alcalde Eduardo Soto, considerando que es el presidente de la corporación que maneja el teatro?

No, pero desde el recinto me han indicado que él tiene la mejor disposición en esta materia, para que ellos trabajen de manera un poco más autónoma. El compromiso está. Lo de un mayor financiamiento, es un tema que debemos analizar. Debemos ver de dónde podemos obtener más recursos. Es una línea que debe ser estudiada, porque si hay un problema ahí, debemos colaborar para que sus elencos, de alto costo, ojalá actúen en todas las comunas.

La Universidad de O’Higgins tiene un área de Extensión, ¿cómo pretenden relacionarse con el plantel?

Hace más de un año que converso con el actual director de Extensión, don Carlos Poblete, quien me pidió colaboración. Él me expuso seis líneas de acción antes de que yo llegara a este cargo. Ahora que asumí, mi compromiso es colaborar fuertemente con la universidad. Es un compromiso no sólo como autoridad, sino que también del ministerio. Debemos apoyar a la UOH, porque en diez años veremos sus resultados, siempre y cuando todos estemos dispuestos a colaborar y a creer en el proyecto.

¿La idea es hacer actividades en conjunto?

Sí, de hecho, realizaremos un evento para el Día del Libro. Además, les interesa mucho el desarrollo de la identidad. Quieren rescatar el patrimonio y los saberes de la gente, la cultura tradicional de la región, aparte de rescatar oficios que ya están bastante perdidos. Es fundamental que haya un recambio generacional a nivel de los cultores.

