Con exitosos resultados se realizan las primeras cirugías cerebrales a pacientes con Enfermedad de Parkinson de O’Higgins

Los primeros tres pacientes operados con parkinson del país con previsión Fonasa, han recibido una prestación financiada con recursos públicos gracias al Programa Piloto de Cirugía de Estimulación Cerebral Profunda de Enfermedad de Parkinson, iniciativa que nace en el Servicio de Salud O’Higgins y es liderada por la Subdirección Médica de la institución.

Se trata de una intervención quirúrgica llamada estimulación cerebral profunda (ECP), la cual busca disminuir los síntomas significativamente o en otros casos desaparezcan estos por completo. Básicamente radica en la implantación de un electrodo tetrapolar en un núcleo que se activa mediante un generador de pulsos.

El programa cuenta con un importante apoyo financiero por parte del Gobierno Regional de O’Higgins, que aprobó trescientos millones de pesos, para la adquisición de los electrodos, mientras que los otros costos asociados a las cirugías están siendo absorbidos por Fonasa.

Sobre la génesis de esta iniciativa única en el país, el subdirector médico del Servicio de Salud O’Higgins, Dr. Felipe Rojas, comentó que “estamos frente a una técnica que ya se aplicó a 3 de los 14 usuarios de la red asistencial de O’Higgins que serán beneficiados, y que ha resultado con gran éxito, contando con el apoyo de distintas instituciones médicas, como el Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), el Departamento de Neurocirugía del Hospital San Borja, el Instituto de Neurocirugía y el Servicio de Salud Metropolitano Central, además del apoyo de un experto nacional como el Dr. Pedro Francisco Chaná. Con la experticia técnica de ellos y el respaldo de nuestro Servicio, fue firmado posteriormente un convenio de colaboración cuyo objetivo era la implementación de este programa, llegando a la conclusión que el Hospital Clínico San Borja Arriarán nos daba las garantías necesarias para llevar a cabo esta moderna cirugía”.

Sobre lo anterior, el Neurocirujano del Hospital Clínico San Borja Arriarán, Dr. David Aguirre, quien lidera el equipo que ha efectuado las intervenciones, explicó que “es una cirugía bien compleja desde el aspecto técnico porque, primero, tiene una gran duración, cerca de doce horas y segundo, es una cirugía muy detallista en la que hay que ser bien minucioso ya que se instalan dos electrodos dentro del cerebro, los cuáles se encienden y generan una estimulación eléctrica, que hace que se revierta todo lo que está fallando en los pacientes con Enfermedad de Parkinson”.

El primero de los pacientes al cual fue implantado el electrodo que hace posible una sustancial mejora en su calidad de vida, fue Elmo González, quien tras la intervención quirúrgica manifestó con increíble fuerza “yo me siento perfecto”, declarándose además ”agradecido del cuerpo médico y en particular de la Dra. Burgos, de quien no puedo creer todo lo que ha hecho por mí. Agradezco también a mi familia, quienes estuvieron toda la noche haciendo vigilia”, mientras duró la cirugía. A pocas horas de la intervención Don Elmo manifestó sentir sus extremidades diferentes, “por lo menos ya no tengo el temblor y ahora quiero caminar, siento la necesidad de bajarme de la cama y salir caminando sin ayuda”, afirmó con alegría.

Por otra parte, el tercero de los beneficiarios con este programa, Humberto Medina, aseguró que “sin las gestiones del Servicio de Salud O’Higgins no hubiera podido hacer nada de esto, estoy súper contento porque en adelante podré llevar una vida más normal, seguir trabajando, estar más tranquilo con mi familia, y sobre todo con mi señora que ha sido el principal apoyo, acompañándome para todos lados”, concluyó emocionado.

Una de las principales responsables de los buenos resultados del programa, es la Dra. María Consuelo Burgos, Neuróloga del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, quien explicó que “se hizo un protocolo para la derivación al Hospital San Borja, ha sido un trabajo bastante intenso, una nueva experiencia en el sistema público de salud y estamos muy felices de los resultados que está teniendo este convenio” la Dra. Burgos manifestó además que “seguimos trabajando en la selección de pacientes que es uno de los pasos previos más importantes en todo este proceso”.

Para la Directora (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Eliana Díaz Ubilla, el hecho de ser los pioneros en este tipo de iniciativas “nos llena de orgullo y estamos muy contentos por el éxito de las primeras intervenciones. Estuve con el primero de los pacientes y es sorprendente las condiciones en las que se encuentra y como él mismo reconoce el cambio para su vida”. Respecto de la coordinación entre los servicios y el importante apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins, la directora aseguró que con esto “queda fehacientemente demostrado que en la medida que se vayan sumando esfuerzos y voluntades, los resultados siempre serán exitosos y beneficiosos para nuestra población”.

La Enfermedad de Parkinson en nuestro país afecta principalmente a personas que rodean los 50 y 70 años. Su tratamiento es multidisciplinario contemplando un equipo neurológico y kinesiológico. Con la implementación de este programa la Salud Pública busca en el mediano y largo plazo dar respuesta a miles de pacientes que podrían ver mejorada su calidad de vida.

