Se adelantó la hora del taco en la conurbación Rancagua-Machalí

Como se preveía, con el inicio del año escolar y la masiva entrada de alumnos a los colegios volvió a presentarse el grave problema de congestión vehicular en la conurbación Rancagua-Machalí; como también en el sector poniente y otros lugares de la zona.

En cuanto a la problemática en Machalí, una de las voceras del movimiento No Más Tacos, la arquitecto Beatriz Valenzuela afirmó que la problemática de la congestión vehicular ha aumentado, que cada vez es peor y que este año, en las momentos punta de la mañana se adelantó la hora del taco. “Antes el taco en la Carretera El Cobre comenzaba a las 7,10 horas, en cambio ahora diez para las siete de la mañana. Por lo tanto, nos tenemos que levantar más temprano, un cuarto para las seis de la mañana, con el objetivo de tratar de evitar los tacos. Pero eso afecta la calidad de vida, especialmente de los niños que van al colegio”.

No obstante, Beatriz Valenzuela valoró la reciente reunión que No Más Taco sostuvo con el intendente Masferrer. “Nos llamaron de la intendencia para conocernos y escuchar las dificultades que enfrentamos en el periodo escolar a raíz de los tacos que se producen por falta de un transporte público masivo y de calidad, que hoy prácticamente es inexistente. Es un problema que lo que hay no opera en red, sino por línea”.

Agregó: “Nos reunimos en la sede del barrio colonial más de una hora con el intendente y con integrantes de juntas de vecinos que constituyen el movimiento No más tacos”.

Precisó que “por la avenida San Juan está peor que el año pasado, cada año está peor. Por ello, le manifestamos al intendente nuestra preocupación por las obras que debiesen ya hacerse licitado, como por ejemplo la apertura de República de Chile, que aún no se ha realizado. Tampoco se ha efectuado la declaratoria como camino público de la Carretera El Cobre, de tal manera que el MOP se haga cargo de la ampliación de esa vía”.

Beatriz Valenzuela resaltó que en la reunión le plantearon al intendente que junto con los proyectos que hay en carpeta es necesario realizar paralelamente un plan de transporte que resuelva el problema de fondo “el cual es que no tenemos una alternativa de trasporte público masivo y de calidad, con una frecuencia adecuada. Si ello no ocurre, la gente no se va a bajar de los autos. Es súper importante un plan”.

Respecto de las proyectos de nuevas vías, la vocera indicó que en la reunión se les aseguró que “sí o sí este año se realizará la licitación y las obras de avista República de Chile. Se nos dijo que no tiene la fecha pero que el intendente va a estar haciendo un seguimiento del proyecto”.

Añadió que “como movimiento valoramos que el intendente nos haya llamado. El año pasado se realizó una mesa técnica para reunir a las diversas instancias, lo que fue un avance. Pero ya no queremos escuchar más ideas, sino soluciones. Hay un porcentaje importante de la población afectada por problemas de congestión vehicular, no solo en Machalí. Es un problema sistémico y requiere soluciones sistémicas e integrales”.

En tanto, el Seremi de Transporte, Hans González, informó que el proyecto enlace República de Chile está “en etapa de diseño con recomendación social favorable”.

Desde la Seremi de Vivienda se agregó que “el proyecto se encuentra en etapa de aprobación y como lo dijo el intendente se harán todos los esfuerzos para que se inicie ese año”.

COMPROMISOS DEL INTENDENTE

En la reunión con los vecinos y dirigentes del movimiento No Más Tacos, el Intendente Juan Manuel Masferrer aseguró que “este gobierno tiene la voluntad y las ganas de abrir nuevas vías entre Machalí y Rancagua”.

Tras escuchar a los vecinos, la autoridad indicó que para el gobierno es una prioridad dar solución a este histórico problema. “Cuando asumimos el 11 de marzo, señalamos que el propio Presidente Sebastián Piñera nos planteó la urgencia de abordar la conectividad regional y entre ello, la conurbación Machalí – Rancagua. Sabemos que no es fácil, pero yo les quiero transmitir que este gobierno tiene la voluntad y las ganas de entregar una solución y abrir nuevas vías entre Machalí y Rancagua”.

Agregó que “ya les he transmitido a los seremis de Obras Públicas, Vivienda y Transportes el sentido de urgencia, ellos lo han entendido y esperamos prontamente tener buenas noticias que nos permitan ir cumpliendo etapas y principalmente avanzar en una solución, que es lo que todos queremos y esperamos”.

Añadió que ya ha conversado con los alcaldes y equipos técnicos de ambas comunas, “pero me interesaba conocer el problema de boca de ustedes, que a diario sufren este problema. Me voy con muchas tareas, pero a la vez con muchas ganas, y muy contento por la disposición de los vecinos, porque sabemos que este es un problema que debemos trabajar entre todos, y con ese espíritu de unión, esperamos encontrarnos en el camino hacia una solución””.

En la reunión, realizada a petición del propio Intendente en Machalí, participaron Sebastián Pizarro de villa La Reserva, Ramón Zañartu de villa María Lucía, Gabriel Solís de El Polo, Marco Vergara de Vista al Valle, Magaly García de villa El Bosque, Beatriz Valenzuela de Parque Sanfuentes y Moisés Flores de Barrio Colonial – todos ellos de Machalí – mientras que de Rancagua Juan Albornoz de villa Guillermo Medina, Hilda Silva de villa Las Cumbres y Sonja Ahumada de villa Cordillera.

