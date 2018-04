Intento de secuestro de menor de edad no ha podido ser acreditado por personal policial

Si bien existe una denuncia en la Tercera Comisaría Rancagua Oriente, se informó que con el correr de las horas la versión de los hechos fue cambiando, así como luego de empadronar testigos, nadie ha aportado datos que permitan establecer que se está en presencia de un delito.

Fernando Ávila Figueroa

Preocupación provocó la publicación que el día martes comenzó a circular por las redes sociales como Facebook, donde se daba a conocer el intento de secuestro de un lactante en la ciudad de Rancagua.

El relato lo hacía un hombre que decía que a su pareja “venía de vuelta de la feria que se pone los días martes en la calle Valparaíso de la Rancagua Sur, entre las 13:00 y 13:10 horas venía saliendo por uno de los pasajes en dirección a la carretera (nosotros vivimos en la Viña Santa Blanca) y para un auto marca Peugeot 206 Verde Musgo, baja un hombre de piel morena al parecer extranjero (por el acento) que venía de copiloto en el auto, le intenta quitar el coche a tirones, le pega un combo en el abdomen y bota el coche”, dice el relato.

Continúa indicando que “mi polola en un intento de defensa saco un gas pimienta que anda trayendo siempre, lo roció sobre el asaltante y le pegó un combo en la cara, el tipo intentó cortarla con un cuchillo, pero sólo alcanzó a romper un poco del polerón, ella levantó el coche con la bebé y corrió. Ya pusimos la denuncia en Carabineros”, sostiene, agregando que “ellas están bien, la bebé no sufrió ningún daño y mi polola aparte del combo en el abdomen y la mano un poco inflamada no tiene nada”.

Consultamos sobre el tema a Carabineros, quienes confirmaron que en la Tercera Comisaría Rancagua Oriente, efectivamente existe una denuncia del tema, sin embargo, se adujo que durante el transcurso del día martes la versión fue cambiando por lo que no estaba establecido el delito.

En el caso trabaja la SIP de la Tercera Comisaría de Carabineros Rancagua, que no han podido corroborar la efectividad del hecho, ya que en primera instancia se habla de un auto, pero luego se conoció una versión que indicaba que los responsables del hecho se habrían movilizado en una moto. Desde Carabineros indicaron que se han realizado una serie de indagatorias, empadronado gente, sin embargo, no se ha podido dar con testigos de lo denunciado.

Consultados sobre el tema en la Policía de Investigaciones de Rancagua, se indicó que no existe denuncia sobre este caso. Además intentamos comunicarnos con quien realizó la publicación, pero no tuvimos respuesta.

CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO DE MENORES

Pese a que la PDI no posee una denuncia por este caso, se nos indicó que constantemente están realizando campañas para que los adultos extremen las medidas de seguridad con los menores de edad. Entre ellas está la campaña y entrega de la pulsera “SEBRA”, la que se lleva a cabo en lugares concurridos o eventos masivos.

La PDI, a solicitud de la comunidad, determina lugares estratégicos para la instalación de un stand corporativo con personal de la PDI, en los que además de los brazaletes, se distribuyen folletos informativos orientados a enfatizar la necesidad de resguardar a menores de edad y adultos mayores, para evitar su extravío.

La campaña además quiere entregar información respecto del cuidado de los menores de edad, en temas relacionados con delitos sexuales.

