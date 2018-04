Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz: “Las energías renovables llegaron para quedarse en la región y queremos seguir potenciándolas”

– En la región de O’Higgins, la cartera trabaja fuertemente en potenciar estos recursos y éste será su sello, explicó la nueva autoridad del ramo.

Gisella Abarca

A mediados del mes de marzo, se dio a conocer el Gabinete Regional que acompañaría los pasos del Intendente Juan Manuel Masferrer en este nuevo período del mandatario Sebastián Piñera. Uno de ellos fue el Ingeniero Comercial Pedro Pablo Ogaz Becerra quien toma por segunda vez el mando de una seremía. Esta vez de Economía se trasladó a Energía siendo actualmente el nuevo Secretario Regional Ministerial del ramo.

En sus 40 años de edad, ya cuenta con una vasta experiencia en el ámbito público y privado. Ha desempeñado funciones en el sector privado, mercado financiero, en empresas como: Pluskapital Corredores de Bolsa, en Rabobank Chile, en el Grupo BBVA, en DELL Computer de Chile. Estudió Ingeniería Comercial mención en Economía de la Universidad Gabriela Mistral, cursó un Magister en Finanzas en la Universidad de Chile y posee estudios en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.

En la región, el Ministerio de Energía que encabeza Ogaz, trabaja fuertemente en potenciar las nuevas energías renovables que existen y éste será su sello, explica la nueva autoridad del ramo: “En la región ya es una realidad la diversificación de la materia energética que tenemos. Aquí hoy opera no sólo la hidrogeneración, tenemos nuevas centrales de pasada y además hay nuevos proyectos fotovoltaicos que están entregando megawatt al Sistema Interconectado Central (SIC) y también proyectos eólicos que vienen a aumentar la matriz ya existente en la región”, apuntó el nuevo Seremi de Energía.

Aquí el secretario del ramo asegura que trabajará de sobremanera para potenciar estos recursos “Las energías renovables llegaron para quedarse en la región y queremos seguir potenciándola e informándolas a los sectores productivos para que las puedan incorporar en sus procesos y que puedan definir no solamente tener energía hidro a través de una distribuidora; sino que también generar energía en un futuro no tan lejano”, apuntó Ogaz. Además se refirió a los desafíos y lineamientos para este año de la Secretaría Regional Ministerial que lidera:

¿Cuáles son los desafíos de la Seremi de Energía para este año?

R.- Tenemos una cartera de proyectos para la región no menor en torno a los mil 500 millones de dólares en proyectos energéticos, que están en distintas etapas. Estamos hablando de 800 megawatts para generar en los primeros años si estos proyectos se concretan y pueden funcionar.

¿Cuáles son?

R.- Tenemos proyectos fotovoltaicos, que son los paneles solares a gran escala que generan electricidad y que se inyecta al Sistema Interconectado Central (SIC) y ayuda a tener un aporte más constante a la matriz energética como un todo.

¿En qué están estos proyectos?

R.- En particular los paneles solares –energía fotovoltaica- hay proyectos que ya operan en la región, que entregan megas; hay otros proyectos que están en etapa de construcción y otros que están en su etapa de viabilidad.

¿Dónde se ubican?

R.- Tenemos proyectos en la comuna de Marchigue (fotovoltaico), otras cercanas al Lago Rapel que ya operan, y otra infinidad de proyectos nuevos que estarán en otras comunas cercanas a Rancagua, en fin. Lo que estamos buscando es incorporar estas nuevas energías que ya es una realidad, que son energías competitivas en costos y precio, bajarlas a las distintas industrias productivas de la región, además de la ciudadanía.

¿Estas Energías Renovables bajarían el costo de las cuentas de los usuarios?

R.- Por supuesto, eso es lo que se busca. Lo que buscan todas estas Energías Renovables, es que la cuenta de la luz, es que el costo energético, baje.

¿Qué tipo de Energías Renovables actualmente operan en la región de O’Higgins?

R.- En la región hoy operan a gran escala proyectos fotovoltaicos (panel solar), eólicos (viento), hídricos (agua) en centrales de pasada. Todos estos proyectos son amigables que hace pocos años (4 ò 5 años), no existían en la región y hoy es una realidad que generan energía a todo el sistema, donde antes no había nada.

En este tema, existen viviendas que trabajan con energía fotovoltaica, aquí ¿trabaja la Seremi de Energía con Vivienda para que la gente pueda optar beneficios de este tipo?

R.- Hay iniciativas que funcionan con los paneles solares tanto en casas y hay programas que también va a venir en la función de postular o poder hacer el beneficio directo de paneles u otras tecnologías cuando las personas reciben su casa que pueden ser muy beneficiosas donde se ahora. significativamente.

