Se harían pasar por funcionarios de Essbio: Denuncian intento de estafa por pareja de suplantadores

Es indiscutible el poder de las redes sociales en estos tiempos y un nuevo ejemplo de aquello es la situación que en la tarde del miércoles se difundió velozmente por Facebook, donde una joven machalina denunció un intento de estafa que fácilmente pudo haberse transformado en robo y que involucró a una pareja de individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la empresa sanitaria Essbio.

Según el relato publicado en la red social, la joven señaló que “ayer llegaron a la puerta de mi departamento dos hombres con buena presencia diciendo que nos iban a cortar el suministro de agua, lo que me pareció extraño ya que mi Mamá tenía todo pagado y al día. Les pregunté el porqué y solo dijeron que no había pagado y que si quería la llamara para el hablar con ella (cosa que no sucedió). Me dieron tiempo para juntar agua mientras ellos se metieron al medidor y la cortaron“.

De la misma manera y contrariadas por la situación, las mujeres se dirigieron a las oficinas de la sanitaria en Rancagua para constatar lo sucedido recibiendo la respuesta de que Essbio no había solicitado ninguna operación en el domicilio y que probablemente se tratara de un intento de robo del medidor de agua, explicación que más tarde profundizarían mediante un comunicado de prensa en la cuenta oficial de la compañía en Twitter.

Respecto a la descripción de los sujetos, las mujeres aseguraron que se trataba de dos hombres adultos, “uno anda con camisa, es canoso y usa lentes, el otro se ve más viejo, moreno y anda con una cotona azul”. Además los sospechosos solamente esgrimirían trabajar para Essbio sin entregar algún tipo de credencial o documento que acredite su nexo con la sanitaria y se movilizarían en un furgón de color blanco.

En lo referido al comunicado de Essbio, la empresa afirma que cuenta con “un estricto protocolo en las visitas a terreno, de manera que el personal esté debidamente identificado con una credencial con su nombre, tur y la empresa a la que pertenece, en caso de ser contratista. El vestuario es pantalón azul, camisa celeste y casaca corporativa”.

A su vez, la compañía expresa que “el ingreso a la vivienda solo ocurre cuando el cliente lo haya solicitado para una inspección de instalaciones interiores”. Finalmente, Essbio recalca que la compañía no realiza ningún tipo de cobro o de transacción monetaria en los domicilios de los clientes por lo que cualquier duda o reclamo se debe canalizar al centro de ayuda telefónico: 600 33 11000

