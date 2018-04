Solicitan extender Comisión Investigadora de Listas de Espera

· La petición fue realizada por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Juan Luis Castro, en compañía de los diputados Karol Cariola y Boris Barrera.

Con el propósito de llegar al fondo de las irregularidades cometidas en la eliminación de las listas de espera en el Hospital de Rancagua y en el Hospital San José, este jueves y tras reunir las 63 firmas reglamentarias, los diputados Juan Luis Castro, Karol Cariola y Boris Barra, solicitaron la extensión de la Comisión Investigadora de las Listas de espera.

Tras ingresar la solicitud, el diputado por O´Higgins, Juan Luis Castro, reivindicó la necesidad de continuar con la indagatoria debido a que “aquí hay delito y se engañó a la gente”, agregando que “en el caso de Rancagua se falsificaron los registros de las personas que estaban en listas de espera, ¿puede alguien que espera dos años y medio en una lista ser sacada arbitrariamente por un negocio?”, preguntó el parlamentario.

Respecto del Hospital San José, Castro, recordó que “se importaron falsos médicos especialistas, que atendieron miles de personas de manera fraudulenta y se llenaron los bolsillos de dinero. ¿Cómo se puede alguien engañar directamente a la población, diciéndole que lo va a ver un especialista cuando eso es mentira?”.

Finalmente, el parlamentario, indicó que no se pueden pasar por alto las responsabilidades penales y administrativas involucradas en estos casos.

Respecto a la necesidad de extender la instancia investigadora, la diputada Karol Cariola (PC) dijo que “lamentablemente la comisión no tuvo tiempo para poder desarrollar un informe”, sin embargo contamos con “los antecedentes que nos entregó el Ministerio de Salud antes de que terminara el periodo legislativo, fueron antecedentes muy contundentes que deban cuenta de la muerte de personas de cientos de personas en la condición de no haber sido atendidos en el momento que correspondía y haber sido eliminados derechamente de las listas de espera”.

Finalmente, el diputado y subjefe de la bancada PC, Boris Barrera, sostuvo que “es necesario retomar esta investigación, porque aquí hay muerte de personas” y “por tanto también hay responsabilidades penales”.

Comentarios