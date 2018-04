El lamento de Milito: tenencia de balón, pero sin concreción

O’Higgins no tuvo capacidad para vulnerar a la defensa de la UC pese a dominar el partido. El DT, que por primera vez se molestó en la conferencia de prensa, puntualizó que “más allá de que se haya visto todo mal, nosotros estamos seguros de que este es el camino y que nos vamos a recuperar”.

Los dardos los cargaron contra Gabriel Milito, y no solo los forofos locales. Los hinchas se retiraron molestos del estadio El Teniente tras la derrota, y también el propio DT se enfureció en la misma conferencia de prensa con la primera “pregunta” que se le hizo.

Se le criticó la salida de Nicolás Oroz, quién abandonó el campo de juego evidentemente lesionado, y eso encendió a un tranquilo adiestrador. “Está diciendo una mentira absoluta y ante una semejante mentira, y un análisis tan pobre, no te puedo responder otra cosa. Oroz salió porque tenía una sobrecarga muscular, y si no la tenía, no habría salido”, fueron las palabras del entrenador que, luego, agregó que aquel análisis del comunicador era errado, porque “el dominio fue casi de principio a fin fue de O’Higgins, no nos dominaron en ningún momento, y ¿Qué plantees que el medio campo estuvo vacío? Yo opino todo lo contrario”.

Después de eso, Milito habló de forma habitual. En ese sentido, manifestó que “ahora nosotros tenemos que recuperarnos, somos un plantel corto, y creo que el equipo compitió muy bien. Estoy contento de cómo lo hicieron, de los que iniciaron y de los que ingresaron. Y vuelvo a repetir, más allá de que hoy se haya visto todo mal, nosotros estamos seguros de que este es el camino y que nos vamos a recuperar”.

SE CERRARON BIEN

Con el dominio efectivo del balón en poder de O’Higgins, el cerrojo de la Católica fue perfecto, eso desde el punto de vista del resultado.

Desde ese punto de vista, Milito comentó que “la estructura defensiva de Católica se ha mostrado muy sólida durante todo el campeonato. Es un equipo que se cierra muy bien con 0-0, mucho más con un 1-0. El gol llegó por la vía del penal, y si con el 0-0 es complicado ingresar, con el 1-0 por delante de ellos, era todavía mucho más difícil”.

Es más, el DT apuntó que “tuvimos criterio para mover ante la dificultad que teníamos. Lo que pasa es que no estuvimos acertados en el pase final, en los últimos metros, o en las finalizaciones”.

Ahora bien, para poder abrir la defensa, Milito y su cuerpo técnico determinaron recurrir a Pablo Calandria. Sobre eso, el DT expuso que “en los últimos 20 minutos recurrimos a Pablo para tener dos centro delanteros. Así y todo, tuvimos situaciones, ahora, es muy difícil atacar y generar peligro con mucha claridad ante un equipo replegado”.

Con eso, dijo, “el riesgo que asumimos fue muy grande, en el sentido de adelantar líneas y jugar siempre en su campo. A pesar de eso, no sufrimos de contra, y al menos intentamos, lo intentamos”.

Finalmente, respecto al gol anulado a 8′ del final del tiempo reglamentario, Gabriel Milito dijo que “esto en el fútbol ocurre, no será la primera ni la última vez. Forma parte del juego, un día te toca en contra y otro a favor. Me hubiese gustado que nos dieran el gol, porque estaríamos hablando de otra cosa”.

