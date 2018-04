OPINION: Me aburres…

La opinión de Manuel Polgatiz

Periodista y comentarista deportivo.

Cuando todos escuchamos las declaraciones post partido, me pregunté ¿Me están hue…? ¿Fui a otro partido? ¿Será que la forma de ver el fútbol puede ser tan disímil entre las personas que asisten a un mismo recinto deportivo?.

“Este es el camino a seguir”, “dominamos como siempre lo tratamos de hacer”, “los balances solo los hago a fin de temporada”.

Pues bien, en ese escenario, me pregunto con ingenuidad, ¿Será realmente este el sendero en lo que queda del torneo? ¿La posesión del balón sin profundidad, es un arma letal para “intentar” ganar un partido, ante un equipo mecanizado, que conoce sus virtudes y es altamente eficiente cuando llega al arco rival? Es cierto, los balances se hacen al término de un proceso pero a este ritmo, ¿Se llegará al final del camino?.

Esta columna tiene por objetivo analizar partido a partido, y en diciembre, vendrá obviamente el resumen del año. Pero al detenerse en lo que ocurrió el sábado ante Católica, lamentablemente nos damos cuenta que el juego y el trabajo de Milito es un insuficiente.

Las últimas fechas, salvo con San Luis, el equipo no muestra respuestas a las condicionantes del oponente. No es capaz de reaccionar en momentos difíciles y las soluciones tampoco surgen desde la banca. Los celestes son un elenco cancino, lento, sin sorpresa ni variantes. Cuando surge el apremio, levantar centros al voleo es la consigna.

El sábado pasaron tres tortugas por el borde de la cancha y éstas iban más rápido que las transiciones de O’Higgins. Desde un tiempo a esta parte, me aburre ver a los rancagüinos. Si le hacen un gol en el inicio, ya sabemos cómo terminará la película. Es como ir a la cine y ya saber que El Titanic se hundirá.

Hay cosas técnicas y de disposición que no entiendo. ¿Por qué a Fernández no lo dejan tener el protagonismo que siempre tuvo? ¿Por qué Márquez partió como lateral estilo brasileño y hoy no es más que un defensor sin ganas? ¿Qué busca Milito con la mantención del balón, si los movimientos no son eficaces para construir espacios? Si la UC atacó con un delantero, ¿Cómo nunca se dieron cuenta que a los locales les sobraba un defensa y adolecían de otro peso en ofensiva?.

Dudas que quizás nadie responda y nadie le interesen, pero que en cada partido circulan por los aposentos de la galería.

Comentarios