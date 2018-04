Estudiantes de la UOH participarán en su primera manifestación por la educación

Marcela Catalán

La Confech, el Colegio de Profesores, estudiantes secundarios y otros actores, convocaron a marchar mañana en todo el país. La actividad pretende defender la enseñanza pública, gratuita y de calidad, luego de que a fines de marzo el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohibía la presencia de controladores con fines de lucro.

En este contexto es que alumnos de la Universidad de O’Higgins participarán en su primera manifestación como integrantes de dicho entidad en una marcha que comenzará en Plaza de Los Héroes, hasta donde volverán para un gran acto. De sus 20 carreras, 18 se plegaron al llamado. Es decir, alrededor de 1200 de sus matriculados se sumarán. Así lo explicó Paulina Valenzuela, alumna de la casa de estudios y representante de los pupilos. “Nuestra principal motivación para unirnos es que la UOH es estatal, pública y regional, y nació de las movilizaciones de 2006 y 2011. Queremos que no haya un retroceso en los avances conseguidos a través de las manifestaciones sociales, por lo que saldremos a la calle para que se respeten los derechos ganados”, recalcó.

También recordó que la universidad tiene un gran porcentaje de estudiantes con gratuidad. “Por ellos mismos, por quienes lucharon antes, e igualmente por los que no alcanzaron a recibir estos beneficios, participaremos en este hito histórico, donde marcharán alumnos universitarios, secundarios y profesores de O’Higgins”.

Su compañera Cynthia Urrutia esgrimió que “el fin del CAE y la prohibición del lucro nos daba luces del término de un modelo basado en el enriquecimiento y precarización de los futuros trabajadores, alumnos actuales. (Pero ahora) también se pone lápida al progreso en un aporte basal, a una educación pública y al fin del lucro”. En sus palabras, la inconstitucionalidad de esto último pone fin a “algo que tenía fecha, (es decir) el efecto retroactivo, (el cual consistía) en que en dos años las universidades que ya contaban con controladores con fines de lucro tenían que quitarlos de sus organizaciones”.

En la zona, la convocatoria fue respaldada por el Colegio de Profesores. En esa línea, el presidente regional de la entidad, Roberto Villagra, destacó la importancia de que la acción cuente por primera vez con la participación de los jóvenes de la UOH, aparte de su alcance a nivel nacional. “Nos vemos en la obligación de hacer esto, considerando que en poco más de un mes el actual Gobierno ha efectuado retrocesos enormes en torno al CAE, que no está en discusión, además de la implementación de lo que pudieron ser las reformas universitarias, y a la continuidad (que se le da) al lucro. No puede irse todo al tacho de la basura”, argumentó. Si bien su organización no llamó a parar actividades, la marcha al menos contará con representantes de su entidad en diferentes comunas.

Los alumnos secundarios igual dirán presente. “Buscamos la descentralización de las movilizaciones y llamamos a la región a unirse a esta lucha. Es una oportunidad de darnos a conocer al resto del país y de participar igual que los demás (lugares)”, argumentó Camila Peralta, representante del Colectivo de Estudiantes de la Sexta Región y pupila del Liceo de Niñas. En línea con ella, en dicho establecimiento consiguieron autorización para salir de clases y así adherir a la convocatoria.

