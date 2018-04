Gobernadora de Cachapoal : “Descarto absolutamente dar un paso al costado porque es algo que siempre se supo”

Atendiendo la polémica generada por el artículo capitalino donde se dan a conocer una decena de demandas en contra de la autoridad provincial por parte de distintas entidades bancarias ante el no pago de compromisos económicos, la jurista aseguró que no existe una razón para abandonar su cargo.

Juvenal Arancibia D.

Reacciones generó en las autoridades regionales elreportaje publicado durante la tarde del lunes por el Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) donde se dan a conocer una serie de antecedentes relativos a compromisos bancarios judicializados que mantendría la abogada RN y nueva Gobernadora de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff.

La investigación que expone una decena de demandas por deudas impagas entre el 2013 a la fecha, también pone en el tapete las presuntas asesorías que los abogados Óscar Lantadilla, formalizado por fraude al fisco reiterado por el mediático caso “Basura” y Marcelo Brunet acusado de estafa en el año 2013, estarían realizando para la Gobernación de Cachapoal.

Respecto al ámbito judicial del mencionado reportaje, el diputado PS Juan Luis Castro quien en marzo del presente año publicó en su cuenta institucional de Twitter (@PrensaDipCastro), una de las demandas por morosidad que mantenía la Gobernadora Mangelsdorff, hizo patente su disconformidad con el proceso de selección de autoridades del presidente Sebastián Piñera, específicamente por tratarse de un cargo de designación presidencial.

El congresista señaló no perseguir ningún rédito político o buscar desprestigiar la labor de la Gobernadora, expresó su preocupación por el estándar que la administración de Sebastián Piñera estaría fijando para este tipo de cargos cuestionando el actuar del conglomerado oficialista en los anteriores gobiernos de la centroizquierda, donde en casos similares, a juicio del legislador, se ha resuelto la destitución o renuncia de los involucrados.

Por su parte el diputado DC Raúl Soto, indicó que la situación “merece una respuesta por parte de las autoridades que designaron a la Gobernadora, que si bien está envuelta en un proceso de deudas que pueden afectar a cualquier chileno, es necesario que se pronuncien”.

Diego Schalper, diputado Independiente por RN, en tanto esgrimió que “la Gobernadora es una mujer esforzada, que ha tenido una vida difícil y ha tenido que sacar adelante a su familia, tal como ella misma lo ha confidenciado. ¿Cuántas mujeres en Chile se identifican con la Gobernadora, que han tenido que endeudarse por sus hijos, por su familia? Yo empatizo con sus dificultades, sé que está trabajando para resolverlas y la respaldo totalmente”.

Consultado sobre una posible interferencia con la política de probidad del gobierno de Sebastián Piñera, el congresista por el distrito 15, solo argumentó que “confío que la Gobernadora sabrá resolver estos asuntos, porque ella tiene un coraje enorme”.

Pese a estar fuera del país en el contexto de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realiza esta semana en Washington, el senador por la Región de O’Higgins, Alejandro García Huidobro, manifestó que“el gobierno previo a una designación revisa los antecedentes personales y jurídicos de toda potencial autoridad antes de asumir y no solo en lo que respecta a cargos públicos anteriores, asegurándose que no existan conflictos en términos de probidad”.

Renglón seguido, el parlamentario explicó que “lo que pasa aquí es lo que miles de chilenos han debido enfrentar alguna vez en la vida que es una deuda personal, relacionada a una situación de su vida privada que debió enfrentar como mujer, haciéndose cargo de compromisos bancarios”,confirmando de esta manera la versión entregada a CIPER por Ivonne Mangelsdorff donde alude a un quiebre con su ex pareja “me tuve que hacer cargo sola –y con dos hijas– de un montón de deudas. Quedé endeudada como muchos chilenos y siempre he tenido toda la disposición a solucionar el tema con los bancos” argumentó la Gobernadora.

LA VERSIÓN DE MANGELSDORFF

Consultada por diario El Rancagüino, la Gobernadora de Cachapoal señaló que “yo tengo deudas con bancos que tiene que ver con créditos hipotecarios y de las cuales me he estado haciendo cargo porque las estoy regularizando”, Mangelsdorff también agregó que “soy como cualquier chilena que en algún momento tuvo problemas personales, familiares y económicos y no tuve como hacerme cargo de eso, primero porque no supe y me enteré mucho tiempo después, por lo que me acerqué a los bancos para regularizar esa situación”.

Respecto al conocimiento de estas deudas judicializadas por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, previo a su designación como autoridad provincial, la abogada aseguró que “desde el nivel central siempre lo supieron porque es de público conocimiento, yo lo declaré en mi campaña de diputada donde se hace una revisión exhaustiva de todos los antecedentes y esto es algo personal que tiene que ver con compromisos hipotecarios y de lo cual nunca se concepciona la inhabilidad para asumir el cargo… Descarto absolutamente dar un paso al costado porque es algo que siempre se supo que nunca he ocultado y siempre he recibido el respaldo del Gobierno al respecto”.

BLO CONSULTORES

Otro de los puntos consignados por la investigación publicada en redes sociales por Ciper, recoge la presunta relación de trabajo que mantendrían Óscar Lantadilla (formalizado por fraude al fisco reiterado en el Caso “Basura”) y Marcelo Brunet como asesores de la Gobernadora de Cachapoal en el edificio de Plaza de Los Héroes.

Sobre este punto, el senador Alejandro García Huidobro negó tajantemente, bajo los antecedentes que él maneja, una eventual contratación o nexo laboral de ambos abogados con la oficina provincial argumento que fue respaldado por la misma Ivonne Mangelsdorff.

“Lo que menciona el reportaje no tiene ninguna relación con la realidad, no tengo una relación laboral con ellos en la oficina mencionada en la investigación, no soy socia y he trabajado como abogada litigante de manera particular antes de asumir la Gobernación” afirmó la jurista. Pese a lo anterior, Mangelsdorff añadió que “en algún momento pensé en contratarlos pero eso no se ha concretado y ellos no forman parte ni son funcionarios de la Gobernación y tampoco lo harán”.

Comentarios