Formalizan a ex docente del Instituto Inglés por el delito de abuso sexual impropio contra menor de edad

Se determinaron 60 días para la investigación. Existían otras tres denuncias las que finalmente fueron desestimadas al no ser ratificadas por los denunciantes.

La mañana de ayer miércoles se realizó en el Tribunal de Garantía de Rancagua la audiencia de formalización contra el ex docente del Instituto Inglés de Rancagua, C.O.Y, esto por el delito de abuso sexual impropio contra una alumna del recinto educacional.

Si bien eran cuatro las denuncias realizadas, se le formalizó sólo por una, ya que las restantes no fueron ratificadas por los denunciantes. Se trata de hechos que habrían ocurrido entre los años 2015 al 2017.

Si bien por determinación familiar la menor sigue siendo alumna del Instituto Inglés, el padre de la niña involucrada en este caso, que fue al segundo año de ser profesor jefe de su hija, cuando la menor habla con su madre tras lo cual se acercan al recinto educacional para informar del caso.

Al momento de los hechos la niña cursaba entre el quinto y sexto básico, esto entre los años 2016 al 2017. La edad de la menor era de 11 años y luego los 12 años, relato de hechos que asegura la parte querellante estarían respaldado con sicólogos. Cabe señalar que el docente acusado dejó de ser parte de la comunidad educativa desde mes de diciembre del año 2017.

DEFENSA CONFORME

Tras la audiencia de formalización se determinó un plazo de investigación de 60 días y que el imputado debe mantener distancia de al menos 250 metros de la menor edad. Sobre la resolución, el padre de la menor, manifestó su tranquilidad por el trabajo del Ministerio Público, y la labor de la Fiscalía, lo que ha permitido que tras un año se haya logrado formalizar al imputado. Destacó que existen otras tres denuncias, cuyas familias finamente no quisieron declarar, pero que como padre decidió tomar el caso de su hija y llegar hasta el final.

Por su parte, el defensor del docente, Gabriel Henríquez, sostuvo que se formalizó al imputado por el hecho que públicamente se conocía, pero que las medidas cautelares son de baja intensidad, agregando que desde fines del año 2017 el docente dejó de pertenecer al colegio y que no posee ningún ánimo de acercarse al recinto educativo.

Destacó que el Ministerio Público haya descartado la investigación respecto a otros casos, las que no fueron ratificadas por los denunciantes, formalizando sólo por un caso una investigación desformalizada que llevaba un año.

Respecto a la participación del Sename, adujo que se oponen debido a que consideran que la menor tiene una representación legal, ya que su padre ha contratado abogados particulares, por lo que los derechos de la niña, que son los que el Sename por ley le otorga garantizar, están debidamente resguardados privadamente por el papá, y públicamente por el Ministerio Público. A su juicio la función del Sename se condice para los menores vulnerables y que no pueden ejercer acciones legales, que no puede representarse asimismo. Sin embargo el tribunal rechazó el cuestionamiento del defensor al rol del sename como querellante, por lo que Henríquez aseguró que apelarán a esta medida en la Corte de Apelaciones de Rancagua para que se determine si se está acorde a derecho o no.

Desde Sename Región de O’Higgins se indicó que como el proceso de investigación está en curso, y para poner en resguardo a la menor, desestiman por ahora realizar declaraciones sobre este caso.

