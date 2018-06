7 años desaparecida lleva Nicole González

Su rastro se perdió un 23 de julio del año 2011. Desde ese día su familia y la PDI han realizado una serie de diligencias que permitan obtener alguna pista, las que a la fecha han sido infructuosas. A nivel nacional para la policía de civil el caso sigue siendo uno de los emblemáticos.

Fernando Ávila Figueroa

Nicole Alejandra González Calderón desapareció cuando tenía 15 años de edad en la comuna de Quinta de Tilcoco. Es uno de los casos más enigmáticos de la Región de O’Higgins, ya que este 23 de julio se cumplirán siete años de su desaparición, la que ocurrió en el año 2011.

La menor fue vista por última vez en el sector de La Viña s/n cuando salió desde su hogar rumbo a la casa de una amiga de la misma comuna para ir más tarde a una fiesta. Días después, la familia de la estudiante de octavo básico del Liceo República de Italia, interpuso una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros, ya que nunca más fue vista.

Nicole Alejandra es la menor de cinco hermanos, y su infancia la pasó en la ciudad de la Región de Coquimbo, lugar donde estudió en un hogar de menores. Más tarde volvió a Quinta de Tilcoco junto a su madre, y se fue a vivir a la casa del nuevo conviviente de ella, en el sector de La Viña.

Hasta los últimos días en que fue vista, compartía entre la casa de la familia de la pareja de su madre, y donde su abuela materna, a quien decía que quería mucho. Cabe destacar que a su padre biológico la dejó de ver a temprana edad. La desaparición de la Nicole aún se recuerda entre los habitantes de la comuna de Quinta de Tilcoco, no en vano su imagen sigue estando presente en el link de personas extraviadas de la web de la Policía de Investigaciones, así como sigue siendo uno de los casos emblemáticos sin solución para la PDI.

Sobre su desaparición diversas conjeturas, pero nada que haya podido ser comprobado, sin embargo, existe un hecho que a la familia le provoca inquietudes, que fue la muerte del joven F.M de 28 años, quien se quitó la vida en un sector de la comuna dos días después de la desaparición de Nicole. Según las indagaciones de los primeros años el joven de 28 años habría sido visto con la joven la noche del sábado 23 de julio del año 2011, sin embargo, se trata de un tema que F.M se llevó a la tumba.

Posibles apariciones de la joven, gente que indicaba haberla visto, videntes que aseguraban poder encontrarla, fueron hechos que nuca se concretaron y que no hicieron más que desilusionar la familia, así como hacerla incurrir en gastos económicos incensarios. A esto se suma que las investigación que en encabezó la Fiscalía Local de Rengo a la fecha no ha entregado nada concreto, sin llamadas telefónicas, y sin correos electrónicos, no hacen más que la única esperanza es alguna declaración de testigos que a la fecha no ha se producido.

El Facebook de la menor aún existe, en ella se aprecian algunas fotografías, así como el llamado de ayuda de su familia realizado días después de la desaparición de la menor. “Por favor!!!!!!!!!! si alguien ha visto a Nicol González está desaparecida del domingo 24 de julio, si la ven por favor comunicarse con Carabineros o llamando 98330182 , 68534003….hermanita te estamos esperando….por favor vuelve donde estés…cualquier información nos será de mucha ayuda…su hermana”, dice el muro de la joven.

¿EN QUE ESTÁ EL CASO?

Conversamos con la tía de Nicole, Erika Bustamante, quien señaló que como familia actualmente no tienen ninguna información del caso, ya que las ultimas indagatorias que emanaron de la Fiscalía Local de Rengo fueron hace tres meses, donde la Brigada de Homicidios con sus canes recorrieron algunos lugares donde la familia pensaba que pudo haber recorrido Nicole, sectores donde no se encontró nada.

Este recorrido se realizó por lugares cercanos a otros que ya han recorrido, sin embargo, la búsqueda fue infructuosa teniendo en cuenta que ya son siete años sin tener noticias. “La única esperanza que nosotros tenemos es que alguien que haya estado involucrado o alguien que sepa algo, que hable. No nos queda ninguna otra esperanza”, dijo Erika.

La tía de Nicole recordó que el día de su desaparición, no portaba sus documentos, entre ellos cédula de identidad, sin embargo, a la fecha no existe ningún registro relacionado con que la joven se haya dirigido al Registro Civil para obtener nuevos documentos, sumado a que a esta altura, al ser mayor de edad, Erika cree que ya no tendría nada que ocultar. Esto hace que la familia crea que lamentablemente no existan buenos indicios de poder hallarla con vida, pese a que la esperanza aún está latente.

Si bien la familia se dirigió hasta la Fiscalía, aquí se les entregó una copia de la carpeta investigativa, donde además según Erika se les instó a solicitar asesoría legal. Es así como el caso por el momento está archivado, pese a que las ultimas diligencias realizadas con los canes de la Brigada de Homicidios fueron hace no más de tres meses, diligencias que Erika aseguran fueron a petición de la familia. “Nosotros como familia jamás vamos a perder la esperanza de encontrarla. Si está viva, felices, pero si ya no está con nosotros, por último saber para la tranquilidad de mi tía, quien tiene que vivir todos los días con su hija desaparecida y sin saber qué fue lo que le pasó”, sostuvo Erika.

EL CASO SE COMENZÓ A TRABAJAR A DIAS DE LA DESAPARICION

Sobre el tema, conversamos con el Comisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Rangua, Juan Reyes, quien sostuvo que este caso lo comenzaron a trabajar a sólo días de la desaparición de Nicole, tras una denuncia realizada por la familia en Carabineros.

Tras ello los trabajos se centraron con la respectiva orden de investigar de la Fiscalía, donde se realizaron diligencias para poder confeccionar una cronología de lo que hizo la menor en los días previos a su desaparición. Se pudo establecer un recorrido que realizó Nicole, sin embargo, el Comisario reconoce que enigmáticamente ella se perdió, lo que ha dificultado la investigación. “A pesar que el hecho ha causado mucha connotación en Quinta de Tilcoco, la gente en si no ha aportado muchos antecedentes para poder dar con el paradero de esta niña, sobre todo con lo que hizo en los últimos momentos, lo que era muy importante para la investigación, saber su destino, conocer el lugar al que se dirigió, saber si fue abordada por un tercero, si ingresó a un lugar determinado, eso no se pudo establecer con precisión en su momento”, indicó el Comisario.

Las diligencias se han seguido desarrollando, pero otro tema que dificulta es que al momento de su desaparición Nicole era menor de edad (15), por lo que su fisonomía física ha cambiado si estuviese viva, siendo en la actualidad una joven de 22 años. Esto según el Comisario puede haber provocado algunos cambios físicos en ella que no le ha permitido a la PDI obtener mayores antecedentes y cooperación de la gente respecto de cómo Nicole estaría actualmente.

Las búsquedas que ha realizado la PDI junto a sus canes no han encontrado vestigios en los lugares rastreados, a esto se suma que la Fiscalía tampoco ha entregado nuevas diligencias, por lo que los operativos se han basado con los antecedentes que ha aportado la familia, todo con el afán de poder encontrar a la niña. “Dentro de la Policía de Investigaciones, a nivel regional y nacional este es uno de los casos que está latente, está como uno de los casos prioridad, independiente que no haya un documento directo de la Fiscalía nosotros de igual forma de vez en cuando hacemos algún llamado a la comunidad, sale publicado en los medios de prensa, en boletas, o cualquier medio que sea asequible a la gente mostrando el rostro de esta persona por si llegase a haber alguna información nueva o reciente”, dijo Reyes, quien agregó que estas diligencias que realizan son dentro de sus facultades, previa coordinación con el Ministerio Público, donde se toma la información, se analiza, se le da cuenta al Fiscal y se materializa la diligencia.

Juan Reyes añadió que todo delito o hecho como este tiene su tiempo de tramitación, o prescripción, sin embargo, si el hecho está aún latente o se manejan antecedentes siempre la causa se va mantener vigente. En este caso si existiesen nuevos antecedentes, Reyes sostuvo que mediante una instrucción particular nuevamente se puede reabrir el caso.

Comentarios