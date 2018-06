Apuntes sobre el caballo.

“Rico o pobre, en Chile todo el mundo es dueño de un

caballo; es una necesidad del país y vergüenza para el

miserable que va a pie”. (Gabriel Lafond de Lurcy.

1802-1876. Viaje a Chile.)

Y es este mismo viajero francés que junto con elogiar la extrema destreza de los jinetes chilenos, nos cuenta que “montar una yegua en Chile demuestra poltronería, es un acto afeminado y ridículo; aun los niños que vienen al pueblo a vender la leche, los que arrean ganado prefieren subir a un caballo viejo y achacoso antes que recurrir a una yegua”. (Lafond. Op. cit.) Son muchos los autores de crónicas, empezando por el P. Alonso de Ovalle (1601-1651) que dan cuenta de la excelencia del chileno como jinete. Los araucanos que adoctrinados por Lautaro perdieron el miedo a los caballos, se convirtieron rápidamente en expertos jinetes. El 1 de abril de 1557 moría Lautaro en Peteroa. Ese mismo año, el 30 de noviembre, “montando en un caballo blanco y dando al viento una capa roja que apenas ocultaba sus hombros atléticos, Caupolicán, cacique de Pilmaiquén se presentó de súbito ante los españoles en el valle de Millarapue”. (Eyzaguirre. Historia de Chile. La Lucha de Arauco. Zig-Zag. 1982) Derrotado, (1500 indios muertos y heridos, más numerosos prisioneros) Caupolicán cayó en poder de los españoles poco después con los resultados que conocemos. La historia hiperbólica y poética fue el aporte de D. Alonso de Ercilla. No obstante, hubo ocasiones en que los araucanos llegaron a tener más y mejores caballos que los españoles. Esto por una simple razón. Los encomenderos para que no se les confiscaran los caballos, indispensables en la guerra, recurrían a la estrategia de tener solo mulas.

Pero miremos al caballo. Dejemos de lado el complejo tema de las razas. En esa maravilla literaria que es el libro de Job (comienzos del S. V. a C.) leemos: “¿Das tú al caballo la fuerza, revistes su cuello de ondulantes crines? ¿Le enseñaste tú a saltar como la langosta, a resoplar fiera y terriblemente? Piafa en el valle alégrase briosamente, sale al encuentro de las armas, riese del miedo, no se empavorece, no retrocede ante la espada; cruje sobre él la aljaba, la llama de la lanza y la saeta; con estrépito y resoplido sorbe la tierra, no se contiene ante el sonido del clarín; cuando resuena la trompeta dice: ¡Ea! y huele de lejos la batalla, el clamor de los jinetes y el tumulto”. (Job. 39, 19-25) En la antigüedad el caballo fue considerado como belicoso y símbolo de la guerra. Escultores y pintores han reproducido desde la Prehistoria la apostura, belleza, fuerza y arrogancia del caballo. Descontado el perro, pocos animales pueden igualarse al caballo por la preferencia, cariño y fidelidad que lo une al ser humano. El caballo se fue adaptando a las exigencias del jinete. En el siglo VIII, los francos inventan los estribos, los suecos, en el siglo IX aportan el arnés. En ese mismo siglo aparece la herradura. En los bajorrelieves egipcios vemos que el caballo va uncido a los carros y el auriga maneja las riendas y la fusta. Salomón tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes. (I Reyes 10, 26) Las excavaciones modernas han descubierto los establos de Salomón. La mitología griega está plagada de caballos y sabemos sus nombres: Eoo y Piroenta eran los caballos del Sol (Apolo); Alastor era el caballo de Plutón. Pegaso era el hermoso caballo alado nacido del cuello de la Medusa cuando Perseo la decapitó. Su jinete será Belerofonte, el héroe que mató a Quimera con ayuda de Atenea. Los caballos de Marte se llamaban Demos y Fobos. (Temor y Terror.) En la Ilíada se menciona a Janto, caballo de Aquiles, a Cylaro, brioso potro (según otros un centauro) domado por Cástor hijo de Tíndaro. También Arión caballo de Adrasto, hijo de Tálao, quien participó en la expedición de los Argonautas a la Cólquide, rey de Sición y Argos. Y es posible que se nos queden otros en el olvido. Los griegos, que debido a su geografía daban más importancia a la infantería que a la caballería, no por eso dejaron de sorprenderse de la gran empatía que se produce entre la bestia y el hombre. Entonces crearon los centauros. Esos seres salvajes con torso y cabeza de hombre y cuerpo de caballo. Se les describe como imprevisibles, desmesurados, burdos, con una sola excepción: Quirón, el centauro que educó a Jasón, Hércules y Aquiles entre otros héroes. No se detalla en la Ilíada el aspecto físico de los centauros, los artistas posteriores a Homero los representaron en esa mezcla antropomorfa y equina.

Si los dioses ponían nombres a sus caballos ¿por qué no los humanos? Al Borak se llamó la yegua en que Mahoma hizo su viaje nocturno de la Meca a Jerusalén y viceversa, pasando por los siete cielos. Orella se llamaba el caballo de Rodrigo, último rey visigodo de España derrotado en el 711 por los árabes. Pero antes, Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, que junto con Babieca, el caballo del Cid Campeador sirven de inspiración a D. Quijote para llamar a su humilde jamelgo con “a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín”, el apelativo de Rocinante. El narrador nos dice que Rocinante era apestoso (tenía más “cuartos” que un real) y más defectos que el caballo de Gonela, famoso bufón de Ferrara. Pero el hidalgo no hacía sino remedar el uso de las novelas que le traían chalado. Brilladoro se llamaba el caballo de Orlando el furioso. Bayarte el de Reynaldos de Montalbán, Alfana la yegua del rey Gradaso del mentado Orlando el furioso y así por el estilo.

Se cuenta que cuando Julio César iba a ser asesinado, los caballos con los que había cruzado el Rubicón amanecieron tristes y llorosos (cf. Quevedo: “Marco Bruto”) no sería extraño porque de historias similares hay para llenar un libro. A la inversa, están las consejas que narran como los hombres cuidan a sus caballos. La más excéntrica, sin duda, es la de Calígula emperador romano (12 d. C. – 41) cuyo caballo Incitato, tenía pesebrera de mármol y marfil, mantas de púrpura y piedras preciosas. Incitato fue nombrado miembro del Colegio Sacerdotal y su desatinado amo quiso hacerlo Cónsul. Viniendo a estas nuestras tierras, sabemos que todo cura de campo tenía su caballo. Indispensable. Por más de sesenta años fue párroco de Coinco D. Rigoberto Piña del Pino. (Oriundo de Ciruelos, Pichilemu.) No trepidó D. Rigoberto en ponerle a su caballo el nombre de Calígula, que tan ferozmente persiguió a los cristianos. Hubo en nuestro país una más de las tantas elecciones municipales. No existía la cédula única, de modo que los candidatos imprimían sus votos. D. Rigoberto, para mostrar lo mal que estaba el mundo político, presentó como candidato a regidor (concejal) a su querido Calígula. Y Calígula, el caballo del cura, fue elegido regidor. Como Coinco era un pueblito ignorado y no había este enjambre de periodistas que tienen el don de la ubicuidad, la historia no pasó adelante. Ignoro su Calígula asumió o no como regidor, pero que sacó los votos necesarios eso consta y los vecinos coincanos de años ha, saben que no miento. Cuidaban sus animales los curas, de lo cual nació aquel dicho: “Más elegante que la yegua del cura”.

Si en el siglo XIX un chileno sin caballo era un miserable peón, al llegar la siguiente centuria, vimos como en los campos la bicicleta empezó a reemplazar al caballo. Hoy hay bicicletas para todos los gustos, baratas y caras. Al principio, las bicicletas eran muy caras y solo había dos tipos: para mujer y para hombre. Tampoco las había de diferentes tamaños. Y el campesino empezó a ir a todos lados en bicicleta. Solo que cuando perdía el control, por haberse pasado de copas, la bicicleta no le daba el apoyo que antes le daba el caballo. Muy ebrio podía ir el jinete, pero el caballo llegaba con él al rancho.

En nuestra literatura, tanto en la poesía como en el cuento, pero más en el cuento que en la poesía aparece también el caballo. Oscar Castro lo incorpora directa e indirectamente en sus poemas: Romance del Hombre nocturno, Pedro Antonio, el amansador, Claro galope, Del cielo a tu corazón, Corazón montañés, etc. Asociar narrativa y caballos, para mí, siempre, ese cuento magistral de Guillermo Blanco, “Adiós a Ruibarbo” es el primer título que me viene a la memoria. (Seleccionado además por escritores y académicos entre los 13 mejores cuentos. Agosto 2013.)

Y queda mucho por decir. Todavía hay madres que acunan a sus pequeños con esa simple cantinela: “Caballito blanco, llévame de aquí; llévame a mi tierra, donde yo nací”. A ningún conjunto folclórico se le ha ocurrido editar un disco con canciones relacionadas con el caballo. Increíble el cúmulo de satisfacciones que el caballo proporciona al hombre: es un medio de transporte, es un compañero en la paz y en la guerra, pero especialmente en la soledad de la montaña o de la estepa. El caballo comparte con el hombre la aventura, el trabajo y la diversión. Piense en un rodeo sin caballos; en la elegancia y distinción de los equitadores y en las bullangeras y carreras a la chilena. Cada vez menos se saca adelante una trilla “a yegua suelta”; sin embargo, el caballo sigue a nuestro lado. Hasta la muerte. ¿Qué hace desde que nuestros muertos eran llevados al camposanto en carrozas tiradas por caballos? Y acuérdese de que el número de caballos (2, 4, 6) ¡humana vanidad! señalaban la importancia del difunto. Hay caballos que no sufren cambios: los del naipe y los del ajedrez.

Mario Noceti Zerega

