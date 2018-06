Caída de termómetro en jardín infantil moviliza a dos Compañías de Bomberos

El Ingeniero Civil Químico de la Seremía de Salud, Víctor Peña, instó a que estos recintos no utilicen más aparatos de este tipo, prefiriendo los digitales.

Fernando Ávila Figueroa

Hasta la Villa Triana debió acudir ayer miércoles personal del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Rancagua, específicamente hasta un jardín infantil, debido a que la información indicaba un derrame de mercurio.

Al lugar acudieron voluntarios de la Primera Compañía con la unidad Haz-Mat, más voluntarios de la Cuarta Compañía, quienes luego de evaluar la situación determinaron no evacuar a los menores. El Ingeniero Civil Químico de la Seremía de Salud, Víctor Peña, explicó que mientras se manipulaba un termómetro, este cayó al suelo y el mercurio se derramó en unas las salas.

Es por ello que se procedió a aplicar un absorbente del mercurio para encapsularlo y sellarlo, para luego entregárselo a una empresa particular que se dedica al transporte de residuos peligros. Peña agregó que lo derramado fue menos de un gramo, y que al tomarlo, se corre el riesgo que se absorba por la piel, por lo que lo principal es que cuando ocurren este tipo de hechos el mercurio no debe ser tocado ni tratar de juntarlo, debido a que es toxico.

Los niños del jardín fueron derivados a una sala donde permanecieron con la respectiva ventilación, esto mientras se retiraba el material contaminado. Víctor Peña agregó que la idea es poder trabajar en una campaña y coordinar para que los jardines infantiles no usen más este tipo de termómetros para tomar la temperatura corporal a los menores, por lo que esperan tener buena acogida de la Junji, calificándolos de obsoletos y riesgosos.

