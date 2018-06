Colchagua mira con optimismo el cruce frente a la Universidad de Chile

El elenco de la Herradura visita este domingo a los azules en el estadio Nacional y no habría cambios respecto a los titulares que eliminaron a O’Higgins.

Ricardo Obando

Optimismo y tranquilidad. Así están en Colchagua CD a solo horas del juego por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2018 frente a la Universidad de Chile en el estadio Nacional.

Los blancos, el viernes, realizaron su entrenamiento habitual en la cancha del coliseo Jorge Silva Valenzuela de la ciudad y según lo expuesto en el césped por el director técnico Raúl González, no realizarían modificaciones respecto a los titulares que eliminaron a O’Higgins el pasado miércoles en el Mundialista. Solo que el volante Felipe Báez no entrenó producto de una complicación, hecho que no le impedirá ser de la partida este domingo en Ñuñoa.

Ahora bien, respecto al juego, el DT colchagüino cree que los azules saldrán con todo a tratar de sentenciar la llave en casa, pero expresó que harán todo lo posible para que eso no suceda. “Lo queremos enfrentar con mucha humildad, sabiendo que enfrentamos a un grande de Chile, pero esperamos hacer un buen papel”, dijo, agregando que “ellos tratarán de matar la llave en el Nacional, pero nosotros no queremos eso, jugaremos un partido ordenado tácticamente, disciplinado, para que la llave quede abierta”.

Respecto a cómo imagina el juego de ida, González apuntó que “será abierto como se vio en el primer tiempo en Rancagua, donde ambos equipo seguramente tendrán ocasiones de gol”.

En instancias como esta, y para un equipo no acostumbrado a enfrentar a los grandes, lo que diga el DT en el camarín es fundamental. Sobre eso, Raúl González expresó que “les digo que tengo una envidia tremenda, tuve la oportunidad de jugar Copa Chile (frente a la U) y estos partidos hay que disfrutarlos, hasta ahora hemos dado un paso importante y ojalá se alargue un poco más”.

Es más, manifestó que, como equipo, “estamos conscientes que enfrentaremos a un muy buen equipo, con individualidades importantes, pero si nosotros somos ordenados en los 90 minutos, tenemos muchas posibilidades de que la llave quede abierta”.

Raúl González, como futbolista, vivió el cruce contra los azules de hace 25 años (1993). Al respecto, puntualizó que “recuerdo que cuando jugó la U en San Fernando, me tocó marcar a Marcelo Salas. Recuerdos lindos, ahora me toca como técnico, y ojalá los muchachos lo disfruten al máximo”.

A HACER LO SUYO

En tanto, en el plantel, tiene claro que deben jugar aplicados y no dar ventajas a un equipo de estrellas. Por ejemplo, el volante Francisco Lara, dijo que “es un partido que cualquiera de esta división quisiera jugar, tenemos la oportunidad y queremos hacerlo de la mejor manera”.

Además, el formado en Colo-Colo comentó que para el juego frente a la U, “nos hemos estado cuidando harto para llegar de la mejor manera al domingo”.

Sobre cómo imagina el partido, dijo que “ellos van a tratar de ser fuertes sobre todo de ¾ hacia arriba. Tenemos que hacer lo nuestro, hacerle daños por las bandas”.

Por su parte, el defensor Sergio Catalán expuso que esperan un partido donde “ellos van a intentar cerrar la llave en el primer partido, y nosotros en nuestro juego. Vamos a ir a aguantar, porque de local les podemos generar muchos problemas”.

Cabe consignar que, la posible formación de los blancos sería la siguiente: Alexis Guzmán; Rodrigo Moya, Diego Olate, Sergio Catalán, Michael Silva; Kevin Gómez, Felipe Báez, Francisco Lara, Felipe Mansilla; Felipe Escobar y Diego Barrios.

Comentarios